Kim Jong-un vuelve ha mostrar su fidelidad a Putin: "Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia"

El Presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el Presidente de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) Kim Jong-un.

Rusia y Corea del Norte, que han presumido en diversas ocasiones de una sólida amistad, prácticamente inquebrantable, han vuelto a hacer alarde de esta relación después del desfile celebrado este miércoles en Pekín para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha reunido con el líder norcoreano, Kim Jong-un, tras asistir ambos al acto celebrado en la capital china junto al presidente Xi Jinping. Durante el encuentro, Kim ha reafirmado su compromiso con Moscú, asegurando que Pyongyang está dispuesto a seguir apoyando a Rusia en todos los frentes.

"Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia", ha declarado al inicio de la reunión, tal y como recoge la agencia Interfax.

Una alianza militar consolidada

Kim ha recordado que, desde la firma del acuerdo de asociación con Putin en junio de 2024, que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión, "las relaciones entre los dos países se están desarrollando en todos los ámbitos". "Hemos luchado junto al hermano pueblo y ejército ruso dentro del marco de este tratado y en cumplimiento de nuestras obligaciones bajo este tratado", ha añadido.

Putin, por su parte, ha elogiado la participación de las fuerzas norcoreanas en la ofensiva para recuperar la región de Kursk, ocupada por tropas ucranianas. "A iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales tomaron parte en la liberación de la región de Kursk en plena consonancia con nuestro acuerdos. Combatieron de manera valiente y heróica".

Asimismo, ha expresado su gratitud por el sacrificio de estos soldados norcoreanos. "Rusia nunca olvidará las víctimas que sufrió el ejército norcoreano", ha manifestado, en referencia a estimaciones que apuntan a miles de bajas. "Quiero agradecerle a usted en nombre del pueblo ruso por la participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno. Le pido que transmita las palabras más cálidas a todo el pueblo de la República Popular Democrática de Corea del Norte", ha concluido.

Corea del Sur calcula que unos 2.000 soldados norcoreanos han caído en la guerra de Rusia contra Ucrania, según las últimas estimaciones publicadas el martes por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS). Una cifra que supera ampliamente los 600 muertos que se habían reportado en abril.

Durante una sesión privada de la comisión parlamentaria de inteligencia, el NIS reveló que Corea del Norte ha enviado hasta ahora cerca de 15.000 militares a territorio ruso, y que se encuentra en proceso de organizar un tercer contingente de unos 6.000 efectivos. Entre ellos se incluyen 1.000 zapadores que, según fuentes parlamentarias citadas por la agencia Yonhap, ya han sido desplegados en el frente.