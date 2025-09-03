"Imparables": China luce músculo y aliados en el desfile por el fin de la Segunda Guerra Mundial

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, el 3 de septiembre de 2025, en el desfile por el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este miércoles que "el pueblo chino realizó una gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial", al inaugurar el desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, la mayor parada militar de la historia del país.

El mandatario advirtió de que “sólo cuando los países se tratan como iguales y viven en armonía se puede salvaguardar la seguridad común, eliminar las causas de la guerra y evitar que se repitan las tragedias de la historia”.

Xi agregó que “hoy la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación de beneficio mutuo o los juegos de suma cero”, y proclamó que “el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable, y la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfará sin duda”.

El presidente pasó revista a las tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL), en un desfile de unos 70 minutos en el que se mostraron formaciones a pie, columnas de armamento y un sobrevuelo de aeronaves, con la participación de veteranos de la guerra contra Japón y unidades modernas.

Xi pronunció sus palabras en la plaza de Tiananmen, ante cerca de una treintena de líderes extranjeros entre los que figuran el presidente ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un, invitados estrella de una cita en la que Pekín exhibe el poderío militar de sus Fuerzas Armadas.

La capital china ha vivido en las últimas semanas fuertes medidas de seguridad, con restricciones de tráfico y transporte, mientras se ultimaban los preparativos de un acto que llega tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que Pekín defendió la multipolaridad frente a la hegemonía occidental: Rusia, China e India han desafiado en esta cumbre claramente a Occidente, escenificando la fortaleza de ese nuevo "orden multipolar".

Poderío armado

China mostró en su megadesfile armas de nueva generación, como drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana. Durante alrededor de hora y media, el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) exhibió algunos de sus equipos más modernos.

Según la televisión estatal CCTV, entre ellos destacaron drones de combate con sistemas de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados, nuevos misiles hipersónicos antibuque como el YJ-20 y el YJ-21, y el DF-61, considerado el intercontinental más avanzado tras el DF-41.

También se presentaron sistemas de defensa antimisiles como el HQ-29 y el HQ-20, así como el KJ-600, el primer avión chino de alerta temprana diseñado para operar desde portaaviones.

El desfile incluyó asimismo el tanque Type 99B, con protección activa contra drones, y el lanzacohetes PHL-16, conocido como el 'Himars chino' por su papel en posibles escenarios bélicos en el Estrecho de Taiwán.

Por primera vez desfilaron las nuevas ramas de la Fuerza Armada dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información, un reflejo de la ampliación de los ámbitos estratégicos de las Fuerzas Armadas chinas.

Bombarderos chinos Xian H-6 vuelan en formación en el desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 2025. EFE / EPA / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Militares chinos marchan en formación antes de un desfile militar conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino, el 3 de septiembre de 2025. EFE / EPA /ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

El enfado de Washington

La exhibición de arsenal se enmarca en unas conmemoraciones en las que Pekín busca reforzar su narrativa sobre la “victoria contra el fascismo” y proyectar su papel en la seguridad internacional, en un contexto de tensiones con Estados Unidos y sus aliados.

Mensaje recibido por Washington, como ha dejado claro el presidente Donald Trump, señaló este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte.

"Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense acusó a China de "no reconocer" el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.