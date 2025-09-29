La central nuclear de Zaporiyia se queda fuera de servicio y Rusia y Ucrania se culpan mutuamente

La gente cruza una carretera con vistas a la central nuclear de Zaporiyia, en la ribera sur del río Dniéper, bajo control ruso.

La central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y bajo control ruso, estuvo cuatro días consecutivos sin suministro eléctrico. Así lo anunciaron tanto Ucrania como Rusia, que se han culpado mutuamente por los ataques a las líneas eléctricas, según ha informado el medio Kyiv Post.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, advirtió este sábado de la desconexión del sistema eléctrico de la planta nuclear, considerada la mayor de Europa, que denpendía así de sus generadores de emergencia debido a las acciones de las fuerzas invasoras y acusó a Moscú de querer "robar" la planta.

Mientras, Rusia comunicó que la planta de energía, de la que tomó el control en las primeras semanas del inicio de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, ha estado recibiendo suministro de energía de respaldo desde el martes, cuando dijo que Ucrania atacó la red.

"A partir del 23 de septiembre de 2025, el suministro de energía para las necesidades de la central nuclear de Zaporizhia se garantizará mediante generadores diésel de respaldo", dijo el operador de la central, respaldado por Moscú, en Telegram.

Esta es la décima vez que la central queda sin suministro externo. Su proximidad a la línea del frente la hace especialmente vulnerable a los ataques, aunque este es el más prolongado hasta el momento, lo que aumenta el riesgo de incidentes, han advertido los expertos, según el mismo medio.

"Los generadores diésel de emergencia se consideran una última línea de defensa que debe utilizarse solo en circunstancias extremas", dijo la ONG Greenpeace Ucrania. El grupo afirmó que Moscú podría utilizar la crisis "para intentar reconectarse a la red temporal de Ucrania ocupada por Rusia" y reiniciar uno de los reactores más tarde. Los seis reactores de la planta han estado cerrados desde que Moscú tomó el control.