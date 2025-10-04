La ciudad más barata del mundo está a un paso de España y ofrece todo lo que a un turista le puede enamorar

En momentos en que la inflación está disparada, el precio de la vivienda está por las nubes y muchos trabajadores que pueden convertirse en nómadas digitales gracias al teletrabajo, algunas personas se plantean cambiar de vida y trasladarse a ciudades con unos precios un poco más asequibles.

Para poner las cosas más fáciles a los aspirantes a buscar tierras más baratas, Finance Buzz ha compilado una clasificación de las 15 ciudades más asequibles del mundo, y la primera de la lista está muy cerca de España.

La clasificación incluye a ciudades de todo el mundo, y en primer lugar se encuentra Bari, una ciudad del sur de Italia descrita "como una combinación perfecta de encanto antiguo y vida costera", según ha publicado la revista Esquire. En segundo y tercer lugar se encuentran Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Cebú (Filipinas), respectivamente.

Tradicionalmente con una alta tasa de criminalidad, esta joya de la región de Apulia, situada en el "talón de la bota" italiana ha ido ganando popularidad en los últimos años como un destino turístico muy competitivo comparado sobre todo con otras regiones italianas situadas más al norte.

¿Qué promete? Todo lo que promete la costa italiana, buen tiempo, buenas playas y buena gastronomía, buen alojamiento y, todo esto, a buen precio. "Situada a orillas del mar Adriático, combina la energía histórica con la vida moderna", ha resaltado Finance Buzz, que agrega que "cuenta con hermosas playas y un saludable estilo de vida mediterráneo".

"Los costos de vivienda y de vida son asequibles en comparación con el norte de Italia, abunda la comida deliciosa y el vino a precios razonables y puedes disfrutar del sol y de muchas actividades junto al mar", añadió.