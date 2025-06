La estrafalaria apuesta sobre Zelenski que enloquece al mercado de las criptomonedas

Ansgar Haase / picture alliance via Getty Images

Un importante mercado de predicción de criptomonedas estimó el domingo en apenas un 3% las probabilidades de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski use... ¡un traje! Y que lo haga antes de que acabe este junio. Reina la incertidumbre y se multiplican las apuestas, tan alucinantes como esta, después de que el líder ucraniano pareciera ponerse algo parecido a un traje formal para una serie de reuniones con líderes mundiales, sobre todo en la Cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos).

Polymarket, una plataforma que permite a los usuarios negociar los resultados de eventos del mundo real utilizando criptomonedas, actualmente incluye un mercado donde los usuarios pueden realizar apuestas sobre si Zelenski usará o no un traje antes de julio. Le queda nada.

Se pretendía resolver en función de si el líder ucraniano fue fotografiado o grabado en vídeo con un traje entre el 22 de mayo y el 30 de junio de 2025. Atrajo más de 12 millones de dólares en volumen, pero en lugar de resolverse limpiamente, ha encendido un furioso debate en línea y entre los apostadores, a pesar de la cobertura de noticias internacionales y las propias descripciones de Polymarket que aparentemente confirman la apariencia de un traje.

Zelensky, que asistió a la cumbre de la OTAN en La Haya a principios de la semana pasada, buscó elegir un blazer de estilo militar pero formal con una camisa negra abotonada, incluso para su llegada a una cena formal organizada por la realeza holandesa, el martes.

También apareció junto a líderes mundiales en los Países Bajos con una chaqueta negra con cuello estilo militar, una notable diferencia con respecto a su vestuario previo a su ahora infame y desastrosa reunión en la Casa Blanca en febrero. Zelenski eligió una chaqueta similar para una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres, justo antes de la cumbre de la OTAN.

Keir Starmer y Volodimir Zelenski, el 23 de junio de 2025, en Londres. Leon Neal / Getty Images

La probabilidad de que Zelensky use traje en julio aumentó al 19% el día después de que terminó la cumbre.

Las elecciones de vestimenta del presidente ucraniano han atraído una atención constante y ocasionalmente críticas, sobre todo durante su desafortunado viaje a la Oficina Oval a principios de este año.

Los asesores del presidente Donald Trump le dijeron repetidamente al equipo de Zelenski que el ucraniano debería optar por cambiar su típica vestimenta militar caqui o negra cuando visite la Casa Blanca, informó Axios, citando a dos fuentes con conocimiento directo del tema .

"Hoy está muy elegante", dijo Trump a las cámaras al saludar a Zelenski en la Casa Blanca. Zelensky llegó vestido de negro, pero sin traje. Toda una bofetada. Reunido con Trump, el vicepresidente J. D. Vance y otros altos funcionarios de la administración, un periodista le preguntó a Zelenski por qué no se había puesto traje. El líder ucraniano respondió que sí lo usará "después de que termine esta guerra".

Un clásico moderno

Zelenski generalmente viste uniforme de estilo militar o ropa que exhibe el tridente ucraniano, un guiño a su papel como líder en tiempos de guerra que muestra solidaridad con las tropas de primera línea, en lugar de un político en tiempos de paz.

Hay un "mensaje político" en las decisiones de Zelenski, que recuerda al mundo que es un presidente que representa a un país activamente en guerra, dijo Oleksandr Merezhko, jefe del comité de asuntos exteriores del parlamento de Ucrania y miembro del partido Siervo del Pueblo de Zelenski. "Psicológicamente, el hecho de que el presidente no lleve traje podría irritar solo a quienes no les gusta Ucrania", declaró Merezhko a Newsweek . "Se trata de ellos, no de la ropa que viste el presidente".

La vestimenta de Zelenski debería depender de la situación, dijo Merezhko. "Mientras la guerra continúe, el presidente debería, de alguna manera, con su atuendo, enfatizar que es el comandante en jefe", añadió. "En algunos casos raros podía usar traje", pero uno se ajustó para hacer un guiño a los militares, agregó Merezhko.