La guerra propagandística de Putin se encrudece a las puertas de la reunión clave: "Dadnos la cabeza de Zelenski"

Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, reconoció este lunes que ya existen contactos con Estados Unidos pero se reservó los detalles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el sábado haber conversado con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Existen determinados contactos, pero no existen premisas para que yo ofrezca detalle alguno al respecto. En general, el proceso avanza", dijo en una rueda de prensa a medios rusos. Aunque añadió que "no existe un calendario consensuado" de conversaciones entre ambos mandatarios.

Mientras los rusos alineados con la invasión rusa de Ucrania -desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022- mantienen la esperanza en que estas negociaciones se salden de forma positiva para las aspiraciones de Rusia sobre Ucrania, la propaganda del Kremlin no cesa e, incluso, se endurece contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con mensajes como el siguiente: "Dadnos la cabeza de Zelenski".

Así lo ha destacado en un artículo el Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA), que destaca, a modo de ejemplo de la propaganda rusa, que el programa de televisión estatal 60 Minutes tituló una de sus recientes emisiones vespertinas Juntos contra Zelenski, con la primera imagen del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente Trump.

"Esta simple imagen de postal fue indicativa de la esperanza de Moscú de que Trump y su enviado, el teniente general (retirado) Keith Kellogg, puedan ser utilizados como herramientas para derrocar al líder ucraniano", apuntó el centro.

Y agregan: "Los expertos y analistas rusos consideran desde hace tiempo a Zelensky como un gran obstáculo para la reimposición del régimen colonial en Ucrania, y han pedido enérgicamente su asesinato desde el comienzo mismo de la invasión total de Putin. Rusia espera que la presidencia de Trump ofrezca otra oportunidad para acabar con Zelenski, que ha sobrevivido a varios intentos de asesinato rusos y se ha convertido en un símbolo de la tenaz resistencia de Ucrania".

Zelenski se mostró este martes abierto a un "intercambio directo" de territorios con Rusia si su homólogo estadounidense, Donald Trump, logra llevar a ambos países a la mesa de negociación para poner fin a una guerra que se encamina a su tercer año. En una entrevista con el periódico británico The Guardian, el mandatario ucraniano dijo que, si se diera el caso, estaría dispuesto a renunciar a las tierras que Kiev mantiene en la región rusa de Kursk desde el lanzamiento de una ofensiva sorpresa allí hace seis meses.

"Intercambiaremos un territorio por otro", dijo Zelenski, si bien añadió que no sabe qué parte de las tierras ocupadas por Rusia pediría Ucrania a cambio: "No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad". Trump ha reiterado su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, pero los más escépticos temen que un pacto moderado por Estados Unidos implique obligar a Kiev a ceder a las demandas maximalistas de Putin.