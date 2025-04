La ONU activa las alarmas por la situación nuclear de Corea del Norte: "Completamente fuera de control"

El programa nuclear de Corea del Norte ha crecido "exponencialmente", según ha denunciado el jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, mientras Pyongyang sigue adelante con su extenso desarrollo militar. Una tendencia que preocupa por su choque perenne con el sur, por la estabilidad del Indo-Pacífico y por el apoyo que esta dictadura ha prestado y presta a Rusia, incluso mandando soldados y armamento a su "operación militar especial" en Ucrania.

Corea del Norte se ha declarado un estado con armas nucleares, aunque no cuenta con este reconocimiento oficial por parte de la comunidad internacional. Se estima que tiene 50 ojivas nucleares. Pyongyang se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2003 y realizó su primera prueba nuclear tres años después. La directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard , advirtió el mes pasado que Pyongyang podría estar preparándose para su primera prueba nuclear desde 2017.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), denunció expresamente que la comunidad internacional ha prestado muy poca atención a las actividades de Pyongyang, pese a las actividades amenazantes que lleva a cabo.

"No se puede tener un país como este, que está completamente fuera de control con este arsenal nuclear, con un programa nuclear tan grande, con todas estas instalaciones, sin que tengamos ni idea de las medidas de seguridad que se le están aplicando", dijo el argentino durante una comparecencia ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington.

La ONU lleva mucho tiempo imponiendo sanciones a Corea del Norte para frenar su desarrollo armamentístico, pero estas medidas han sido en gran medida ineficaces para frenar los programas de Pyongyang. Rusia vetó una resolución de la ONU que habría mantenido la supervisión experta de la aplicación de las sanciones a Corea del Norte en marzo de 2024.

Los inspectores del OIEA fueron expulsados de Corea del Norte en abril de 2009, cuando Pyongyang le dijo a la agencia que "cesaría inmediatamente toda cooperación" con el organismo de la ONU, dijo el organismo en ese momento.

El OIEA aún tiene una idea bastante clara de lo que está sucediendo, afirmó Grossi. Pyongyang ha construido nuevas instalaciones nucleares en todo el país desde que el organismo abandonó Corea del Norte, incluyendo una posible tercera instalación de enriquecimiento, añadió.

Expertos y funcionarios sospechan que Pyongyang recibe ayuda del Kremlin para el desarrollo de sus misiles balísticos y nucleares a cambio de su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Corea del Norte se ha convertido en un importante proveedor de proyectiles de artillería y otras municiones para Rusia, y es la única nación, aparte de Moscú y Kiev, que ha comprometido formalmente fuerzas militares para la guerra en Europa del Este.

Corea del Norte lanzó con éxito un satélite espía en noviembre de 2023 y rápidamente afirmó haber capturado imágenes "detalladas" de sitios sensibles de Estados Unidos como el Pentágono , la Casa Blanca e instalaciones que albergan portaaviones nucleares estadounidenses.

Grossi había pedido anteriormente un compromiso "proactivo" con la nación hermética, y agregó en una entrevista con The Associated Press en 2024: "Debemos abrir las puertas al diálogo".n "Sé que para algunos -y lo entiendo, les tengo un gran respeto- la respuesta es simplemente: 'O se desarman o no hablamos'. Bueno, desafortunadamente, las cosas son un poco más complicadas en la vida internacional, y no se va a conseguir todo lo que se desea, especialmente cuando un país ha adquirido un arsenal nuclear tan grande", indica.

¿Diálogo con Trump?

Se había especulado sobre si la Administración Trump intentaría reabrir los canales de comunicación con Corea del Norte, aunque los expertos advirtieron que Pyongyang podría mostrarse reacio a aceptar la apertura estadounidense. Hasta el momento, el presidente Donald Trump no se ha centrado en las conversaciones con Corea del Norte, priorizando un alto el fuego en Oriente Medio, un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania y un acuerdo nuclear con Irán.

"Creo que me extraña", dijo Trump sobre Kim en julio del año pasado. Desde entonces, ha calificado al dictador norcoreano de "un tipo inteligente" y "no un fanático religioso".

Pero Trump abandonó sin acuerdo una cumbre con Corea del Norte centrada en las armas nucleares en la capital vietnamita, Hanoi, en 2019, lo que agrió las relaciones con Pyongyang durante el primer mandato del presidente republicano .

"La forma en que se desarrolló el asunto hirió a los norcoreanos", dijo a Newsweek Samuel Ramani, miembro asociado del grupo de expertos Royal United Services Institute (RUSI) con sede en Londres. "La diplomacia presidencial es importante", dijo Grossi el martes. "La interacción es indispensable".

Hasta el momento, no ha habido ningún anuncio formal sobre futuras conversaciones entre Washington y Pyongyang.

Estados Unidos también ha buscado que Irán vuelva a un acuerdo vinculante sobre su propio desarrollo nuclear. Teherán afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos, mientras que los analistas advierten que Teherán está muy cerca de alcanzar los niveles de enriquecimiento de uranio necesarios para fabricar un arma nuclear.