La OTAN defenderá "cada centímetro del territorio" tras la violación rusa del espacio aéreo polaco

Durante la madrugada de este miércoles, las Fuerzas Armadas de Polonia detectaron la presencia de al menos siete drones rusos kamikazes Shahed en su espacio aéreo, lo que llevó a las autoridades del país—junto con la colaboración de Países Bajos, Italia y Alemania— a derribarlos rápidamente y a levantar la alarma con respecto a las acciones del líder ruso.

Tras conocerse el ataque, se ha generado una cadena de reacciones internacionales. Desde Polonia, por ejemplo, han anunciado que invocarán el artículo 4 de la OTAN tras lo que han calificado como una "violación sin precedentes" de su espacio aéreo. Según el primer ministro del país, Donald Tusk, esto solo es "el principio" y espera un "gran apoyo de los aliados antes la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre".

Para el polaco, se trata de una "violación sin precedentes" que ha dejado una situación "más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial", aunque ha recalcado que aún no hay motivos para afirmar que su país esté en guerra. Junto con los drones, las autoridades polacas también han encontrado los restos de un misil de origen desconocido, tal y como reportó un portavoz del Ministerio del Interior del país. Uno de los drones se habría hallado en Czosnówa, una aldea del este de Polonia, según ha recogido la BBC.

La convocación de este artículo supone que "las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada". Según ha afirmado el secretario general de la OTAN, en el derribo de las aeronaves han participado varios aliados de la alianza.

"Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado" Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

"Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes", ha señalado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una comparecencia realizada en la misma sede de la Alianza, situada en Bruselas, donde también ha agregado que los aliados "están decididos a defender cada centímetro del territorio"

Según ha explicado el mismo, este tipo de incidentes no son aislados y se "está analizando", aunque no especificó si se trata de algo intencionado. "Se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente. Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", agregó el mismo tras una reunión solicitada por Varsovia.

Una situación "más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial" Primer ministro de Polonia, Donald Tusk

Desde el Kremlin, por el contrario, se han desmarcado del ataque y han criticado la posición europea y de la alianza. "Los dirigentes de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos", ha señalado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa diaria, quien ha argumentado que el incidente no es de "su competencia".

Este tipo de incidentes no son nuevos, pues ya habían ocurrido con anterioridad. Por ejemplo, en diciembre de 2023 los sistemas de defensa polacos detectaron un misil ruso en su espacio aéreo, aunque finalmente este no cayó en su territorio y en mayo de 2023 la Defensa polaca encontró un globo de reconocimiento originario de Bielorrusia volando en su espacio aéreo a baja altura. Sin embargo, esta es la primera vez que un país fronterizo se ve obligado a actuar y a derribar uno de estos aviones no tripulados rusos, lo que ha elevado la tensión internacional.

Polonia invocará el artículo 4 de la OTAN tras la "violación sin precedentes" de Rusia El primer ministro del país, Donald Tusk, ha comunicado que su país tomará esta decisión tras los acontecimientos "sin precedentes" de las últimas horas.