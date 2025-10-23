La OTAN despliega dos cazas españoles tras la doble violación de Rusia del espacio aéreo lituano 

La OTAN ha decidido desplegar dos cazas españoles a modo de respuesta tras la violación por parte de dos aviones rusos del espacio aéreo de Lituania. Los hechos han tenido lugar este jueves, por la aparición no autorizada de dos aeronaves procedentes de la región rusa de Kaliningrado. Un episodio más tras los recientes episodios en varios países del flanco oriental de la alianza atlántica.

La irrupción la han protagoniado un caza SU-30, que realizaba tareas de reabastecimiento en la región de Kaliningrado, y un avión cisterna tipo IL-78, como han detallado las Fuerzas Armadas de Lituania.

Sus radares han detectado la presencia de ambas aeronaves alrededor de las 18:00 dentro de la frontera del país báltico y cerca de la localidad de Kybartai, al suroeste. Como añade Europa Press, ambos aparatos volaron unos 700 metros hacia territorio lituano y desaparecieron del radar tras permanecer cerca de 18 segundos en la zona.

"En respuesta al incidente, dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea española, que realizan una misión aérea de la OTAN, se desplazaron al lugar y realizan patrullas aéreas en el lugar del incidente", ha resaltado en un comunicado.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha condenado la violación del espacio aéreo y ha asegurando que estos hechos "confirman la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea". Asimismo, ha confirmado que Vilna convocará a representantes de la Embajada rusa en el país para protestar contra este "comportamiento imprudente y peligroso".

"Condeno enérgicamente la reciente violación del espacio aéreo lituano por parte de un caza y un avión de transporte de la Federación Rusa desde la región de Kaliningrado. Esta es una cruel violación del Derecho Internacional y la soberanía territorial de Lituania", ha subrayado en un vídeo publicado en X.

La violación de los aviones rusos del espacio aéreo lituano es un paso más en la recurrente incursión en territorio OTAN por parte de Moscú. Recientemente, Estonia, Rumanía y Finlandia han denunciado repetidos episodios similares, que fueron más allá en el caso de Polonia. Allí fueron hallados y abatidos varios drones rusos, un episodio que abrió una fuerte controversia diplomática.