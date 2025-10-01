La OTAN responde a la amenaza de los drones rusos reforzando su 'Centinela del Báltico'

La OTAN ha reforzado su presencia militar en Dinamarca en respuesta a una serie de incidentes con drones en el país escandinavo y a las crecientes tensiones en el Mar Báltico. La llegada de la fragata de defensa aérea alemana FGS Hamburg a Copenhague este domingo marcó un nuevo paso en este refuerzo de la seguridad danesa.

El buque, especializado en defensa aérea, "contribuirá a reforzar la vigilancia del espacio aéreo danés con motivo de la próxima cumbre de la UE en Copenhague", informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.

La decisión forma parte de la iniciativa 'Baltic Sentry' ('Centinela Báltica'), lanzada por la OTAN a principios de 2025 para proteger infraestructuras críticas como cables submarinos y oleoductos, tras una serie de sabotajes a finales de 2024. Dinamarca participa en esta operación y ha ofrecido aportar aviones F-35 y una fragata como respuesta a las recientes violaciones del espacio aéreo polaco, también miembro.

Las autoridades danesas han vinculado el aumento de la actividad aérea no identificada, en particular alrededor de instalaciones militares y civiles, con posibles amenazas híbridas. "Las recientes observaciones aéreas de instalaciones civiles y militares en Dinamarca son indicativas de las amenazas híbridas que enfrentan varios países de la UE", declaró el Ministerio de Defensa, subrayando la cooperación con aliados para gestionar esta situación.

El general Michael Wiggers Hyldgaard, Jefe de Defensa danés, destacó la importancia de la colaboración internacional: "El apoyo que estamos viendo actualmente de nuestros aliados más cercanos es una prueba fehaciente de la sólida cooperación internacional de la que Dinamarca forma parte, tanto en la UE como en la OTAN. Nos permite adaptarnos rápidamente a la situación actual y demostrar que estamos unidos cuando hace falta".

Hasta la fecha, han contribuido al refuerzo de la seguridad danesa países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia, Ucrania y los Países Bajos. Las autoridades subrayaron que la lista se actualizará regularmente.

Mientras tanto, el Ejército danés mantiene desplegadas unidades en todo el país. "Vehículos de combate de infantería y otras plataformas están de servicio 24/7", explicó el Ministerio, añadiendo que la tarea principal es vigilar el espacio aéreo sobre las bases militares. Por motivos de seguridad, no se han revelado detalles sobre los equipos desplegados.

La OTAN, por su parte, ha solicitado a Dinamarca que comparta sus experiencias para fortalecer la respuesta colectiva ante amenazas híbridas en Europa.