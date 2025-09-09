Israel ataca a la delegación de Hamás en Doha (Catar) tras aceptar el alto el fuego de Trump

Tel Aviv ataca la cúpula política del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Catar. Las fuerzas de Israel han atacado este martes a la delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la ciudad de Doha (Catar). Horas antes, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó esta misma proposición. El ruido de las explosiones ha resonado en la capital catarí.

"Ataque a la delegación negociadora de Hamás durante su reunión en Doha. La reunión fue atacada mientras se discutía la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump de un alto el fuego", ha asegurado una fuente de alto rango de Hamás al medio catarí Al Jazeera.

Poco antes del anuncio, el medio catarí informó que se habían escuchado las explosiones en la ciudad, aunque los motivos han sido una incógnita hasta el anuncio de Israel. Precisamente, en Doha viven varios miembros de alto nivel del brazo armado de Hamás.

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", han asegurado las fuerzas israelíes en un comunicado remitido a los medios.

Asimismo, la noticia llega de sorpresa y en pleno impulso de las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Este martes, horas antes del último ataque, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha asegurado que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas. Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

Catar condena el "cobarde" de bombardeo

Por su parte, el Gobierno de Catar ha condenado con inmediatez y "firmemente" el "cobarde" bombardeo ejecutado por las fuerzas israelíes. Asimismo, ha resaltado que el ataque ha alcanzado varios "edificios residenciales" en la ciudad, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Qatar condena firmemente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital qatarí, Doha", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari. Además, ha resaltado que "este asalto criminal supone una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y supone una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar".

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X (antes Twitter) que las fuerzas de seguridad y el resto de organismos competentes "empezaron inmediatamente a abordar el incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes en las zonas adyacentes".

Por último, ha hecho hincapié en que Doha "no tolerará este imprudente comportamiento israelí y que se socave la seguridad regional, ni ningún otro acto contra su seguridad y su soberanía". "Hay investigaciones en marcha al más alto nivel y los detalles serán anunciados en cuanto estén disponibles", ha zanjado.

Tel Aviv informó a Washington del ataque

El Gobierno de Israel informó a Estados Unidos sobre su plan para atacar la delegación de Hamás en Doha, según recogen varios medios israelíes.

