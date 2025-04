La maquinaria de la propaganda rusa ha hecho un llamamiento a los soldados rusos y ha calificado de héroes a quienes no se rinden ante el ejército ucraniano asegurando que el suicidio fue la decisión correcta, un tema que ha sido discutido en el programa Soloviev Live, según el canatal de Telegram Butusov Plus.

La campaña para promover el suicidio entre los militares rusos involucró a Sergei Karnaukhov, uno de los propagandistas clave de la red de Solovyov, quien previamente había llamado públicamente a los soldados a suicidarse, según el medio The New Voice of Ukraine.

Karnaukhov, propagandista de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ya más de tres años, afirmó que el suicidio en el campo de batalla no se considera un pecado y, por lo tanto, no está prohibido por la Iglesia.

Además, un tiktoker con el indicativo Hades, que pertenece a la unidad "Akhmat", dijo que en su entorno no es costumbre entregarse al cautiverio, y todos eligen la muerte, ya que el cautiverio se considera un delito.

"¡Simplemente increíble!". El primer canal de televisión de Rusia llama así abiertamente a los militares rusos a "no esperar drones", sino a suicidarse. "Mataos, no da miedo e incluso es útil. La televisión está zombificando a los soldados rusos", dice el mensaje.

