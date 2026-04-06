La UE cambia las normas del CO2 a petición de la industria química alemana: Bruselas permitirá emitir hasta 1.000 millones de toneladas más de gases contaminantes

La política climática europea se enfrenta a una nueva tensión entre ambición ambiental y presión industrial. La Comisión Europea estudia modificar uno de los mecanismos clave del mercado de emisiones con el objetivo de aliviar costes a sectores intensivos en energía, una decisión que ya genera división tanto política como económica.

En el centro del debate está el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), considerado la principal herramienta de la Unión Europea para reducir gases de efecto invernadero. Su funcionamiento es sencillo en teoría: las empresas deben comprar permisos para emitir CO2, y estos se van reduciendo progresivamente para encarecer la contaminación y fomentar alternativas más limpias.

Un sistema diseñado para encarecer contaminar

El ETS se basa en un principio de mercado: cuanto más escasos son los derechos de emisión, mayor es su precio. Eso obliga a las compañías a replantear sus procesos productivos e invertir en tecnologías menos contaminantes. Durante años, sin embargo, el sistema tuvo un problema estructural: había demasiados permisos en circulación.

Ese exceso generó un desplome en el precio del CO₂ durante la década de 2010, debilitando el incentivo climático. Para corregirlo, se creó la llamada Reserva de Estabilidad del Mercado, un mecanismo que retira o libera derechos según la situación, con el fin de estabilizar el sistema.

La clave: cancelar o no cancelar permisos

Desde 2024, la normativa introdujo una medida más contundente: eliminar automáticamente los permisos sobrantes cuando superan cierto umbral. Esta decisión ha tenido un impacto significativo, evitando potencialmente miles de millones de toneladas de emisiones.

Ahora, la Comisión plantea dar marcha atrás parcialmente en ese mecanismo. La idea es flexibilizar la gestión de esos excedentes, lo que en la práctica permitiría que más derechos vuelvan al mercado. El efecto esperado: abaratar el precio del CO2 y reducir la presión económica sobre industrias dependientes de combustibles fósiles.

Industria vs. objetivos climáticos

El movimiento responde, en gran medida, a las demandas de sectores industriales, especialmente el químico, que llevan tiempo alertando sobre la pérdida de competitividad en Europa. El encarecimiento de la energía —agravado por tensiones geopolíticas y el precio del gas— ha intensificado estas críticas.

Grandes compañías han llegado a pedir reformas profundas del sistema, argumentando que los costes asociados al carbono pueden empujar inversiones fuera del continente. Aunque algunas voces han moderado el tono en los últimos meses, la presión para suavizar el ETS sigue siendo evidente.

Críticas desde el ámbito político y ambiental

No todos comparten ese diagnóstico. Desde posiciones ecologistas se advierte de que relajar el sistema podría tener consecuencias directas en las emisiones. Algunos eurodiputados consideran que el problema real no es el precio del CO₂, sino el elevado coste de los combustibles fósiles, y que intervenir en el mercado de emisiones puede desviar el foco.

El temor principal es que una mayor disponibilidad de permisos genere un repunte de emisiones en un momento en que la Unión Europea intenta acelerar su transición energética. Las estimaciones más críticas hablan de hasta mil millones de toneladas adicionales de CO₂ si se flexibiliza el sistema.

Un equilibrio delicado

Más allá del debate técnico, lo que está en juego es el equilibrio entre competitividad económica y ambición climática. El ETS ha sido durante años una referencia global en políticas de mercado para reducir emisiones, pero su eficacia depende precisamente de mantener una presión constante sobre los contaminadores.

Modificar sus reglas para aliviar a la industria puede tener efectos a corto plazo en costes, pero también plantea dudas sobre la credibilidad del sistema a largo plazo. Si las empresas perciben que las normas pueden suavizarse en momentos de dificultad, el incentivo para invertir en descarbonización podría debilitarse.

Decisiones aún pendientes

La propuesta aún no es definitiva. Para salir adelante, deberá superar el filtro del Parlamento Europeo y el respaldo de los Estados miembros. Además, se espera una revisión más amplia del sistema de precios del carbono en los próximos meses, lo que podría reabrir el debate.

Mientras tanto, el mercado ya empieza a anticipar cambios. El precio de los derechos de emisión lleva tiempo a la baja, reflejando la expectativa de una posible relajación del sistema. Una señal de que, más allá de las decisiones formales, la incertidumbre ya está influyendo en el rumbo de la política climática europea.