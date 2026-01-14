'Quieto parao': las cosas que la UE está 'haciendo' para frenar a Trump

Infinito y omnipotente. Donald Trump quiere (y puede) llegar a todo. Salta de Venezuela a Irán, pasando por Ucrania y hasta por Groenlandia. A estas alturas a nadie escapa que el presidente de EEUU está obsesionado con la enorme isla danesa del ártico. Sus amenazas, sus bravuconerías y sus burlas parecían no tener freno, pero en las últimas horas están surgiendo voces que, al menos, parecen querer hacerle frente. Y entre ellas intenta estar la Unión Europea.

La realidad es que Bruselas va tarde y va despacio, pero a su manera intenta reaccionar y tener voz propia en un asunto que le afecta, un modus operandi parecido a lo que ocurre con Ucrania. Pero a diferencia de Kiev, el primer ministro local recordaba que "Groenlandia es Dinamarca y por lo tanto es OTAN y Unión Europea".

Desde que Trump reactivó su retórica conquistadora sobre Groenlandia se han sucedido las reacciones, las críticas y los avisos internacionales. En grupo, varios de los pesos pesados de Europa han querido poner pie en pared. Son los casos de Alemania, Francia, Italia o España, además de Dinamarca, que se unieron en un comunicado para sentenciar que "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia".

Junto a ellos aparece la firma de Reino Unido y este es un elemento relevante. Porque la reacción de rechazo internacional se hace no bajo el paraguas de la UE, sino de la OTAN, la alianza atlántica que les relaciona directamente con EEUU.

En otro nivel de eco, el Parlamento Europeo ha condenado este miércoles lo que denomina "fragante desafío" al Derecho Internacional por parte de EEUU, por mayoría clara pero sin el apoyo de las fuerzas ultras. Una actitud "intolerable" que requiere acción interna, apuntan.

Tanto Bruselas como Estrasburgo, las dos capitales de la UE, se apoyan en el principio de que "la seguridad del Ártico es una prioridad estratégica para la Unión Europea" y su defensa es una tarea clave para los Veintisiete y sus instituciones. El Parlamento Europeo iba más allá en su texto al apuntar que la salvaguardia de la estrategia ártica de la UE "va más allá de meras preocupaciones de seguridad".

Ese compromiso lo ha recalcado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen este jueves, presumiendo de haber "acelerado nuestro trabajo" entre la UE y Groenlandia, con la apertura reciente de una oficina en la capital, Nuuk, o inversiones en el territorio. "Hay una fuerte y buena relación existente", ha añadido.

Pero de retorno a 'Estrasburgo', en su declaración, la Eurocámara se dirigía a la propia Comisión Europea de Von der Leyen y al Consejo Europeo para exigirles que definan "un apoyo concreto y tangible". Que hagan algo, vaya.

La exigencia de actuación la ha lanzado también el Gobierno de España. Ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que ha verbalizado que "España entiende que ese liderazgo tiene que hacerse presente", censurando que el bloque "haya permanecido en silencio ante la posible invasión de Groenlandia". Para la titular de Defensa, "la UE no puede ser un actor secundario en absoluto, la UE tiene un contenido político y de seguridad y defensa que quizás hasta el momento no se ha estado desarrollando suficientemente".

No es la única crítica en el seno del Ejecutivo español. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recriminado la actitud "absolutamente inexistente" de la UE ante la "deliberada posición de agresión" por parte de Trump hacia el continente. En una entrevista en TVE, ha ido más allá, señalando que la cabeza de la UE ya sufrió la imagen "humillante" que le 'impuso' el líder estadounidense durante la crisis por los aranceles.

Al respecto, la 'líder del Ejecutivo europeo' alega que la UE mantiene "un canal de comunicación constante y cercano" con los groelandeses y también con el Gobierno de Dinamarca para "escuchar cuáles son sus necesidades".

El 42.7: el 'arma legal' de la UE que Von der Leyen por ahora no quiere ni mencionar

Se habla mucho del artículo 5 de la OTAN, que garantiza la defensa como bloque si uno de sus miembros es atacado. Pero la Unión Europea también tiene su particular 'baza' legal para garantizar una potencial respuesta colectiva ante una agresión externa. Se trata del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea y esto es lo que dice:

Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.

Los compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta.

Para Ursula von der Leyen hoy por hoy eso son palabras mayores y prefiere ni mencionarlo. De hecho, cree que "no es una pregunta aplicable ahora", como ha respondido este jueves a los periodistas que le han cuestionado por el papel de la UE en caso de ataque de EEUU al territorio groenlandés. Sí ha dejado un matiz extra, recordando que "más allá de las especulaciones, Groenlandia es parte de la OTAN".

"Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros", ha rematado al respecto, sin desvelar si verdaderamente la UE entraría a una respuesta directa.