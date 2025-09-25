La UEFA estudiará eliminar a Israel de sus competiciones la próxima semana

La UEFA ha escuchado la petición de un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) y se reunirá la próxima semana para acordar la posible suspensión de Israel de sus competiciones. Así lo ha desvelado el diario británico The Times, al que fuentes del máximo organismo del fútbol en Europa han trasladado que "una gran mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo está a favor de la suspensión" como ya hicieran con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Tal y como recoge The Times, la UEFA ya ha mantenido esta semana "importantes debates al más alto nivel" sobre las acciones de Israel en Gaza y acerca de cómo debería actuar la organización al respecto. El mes pasado, además, varios clubes de fútbol europeo preguntaron a la UEFA si podían evitar enfrentarse a equipos israelíes. Este miércoles, el conjunto israelí Maccabi Tel Aviv se enfrentó al PAOK en la Liga Europa en Salónica, Grecia, donde la policía tuvo que desplegar una operación de seguridad a gran escala ante las protestas que se sucedieron en la ciudad.

Esta semana, un grupo de expertos independientes de la ONU reclamó a la FIFA y a la UEFA la suspensión de Israel "como selección nacional de fútbol internacional como respuesta necesaria para abordar el genocidio en curso en el Territorio Palestino Ocupado". Según estos relatores de Naciones Unidas, "el deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue igual". "Los equipos nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidos, como ha sucedido en el pasado", recordaron desde la ONU.

Aunque por ahora la FIFA no ha contestado a la reclamación de Naciones Unidas, quien sí lo ha hecho ha sido el Gobierno de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado declaró a la cadena Sky News que la Administración Trump trabajará "para detener por completo cualquier intento de intentar excluir a la selección nacional de fútbol de Israel del Mundial de fútbol". Cabe señalar, además, que el próximo Mundial se celebrará el año que viene, 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

En estos momentos, Israel participa en los clasificatorios europeos para llegar al próximo Mundial. El 11 de octubre se enfrentará a Noruega en Oslo. Desde la Federación Noruega de Fútbol noruega han trasladado que les habría gustado evitar dicho enfrentamiento. Al no poder negarse a participar si no quieren quedar eliminados de la competición, Noruega ha decidido que los beneficios que se obtengan del partido "se destinará a la labor de ayuda de emergencia que Médicos Sin Fronteras realiza sobre el terreno en Gaza y las zonas circundantes". "Ni la Federación Noruega de Fútbol ni otras organizaciones pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento humanitario y los ataques desproporcionados que la población civil de Gaza ha sufrido durante tanto tiempo", han informado desde el organismo en un comunicado.

La participación de Israel en competiciones deportivas internacionales se ha puesto en entredicho sobre todo tras las protestas que se sucedieron en toda España por la participación de un equipo israelí en La Vuelta ciclista. Aunque en un primer momento hasta la Unión Ciclista Internacional cargó contra el Gobierno de España, en estos momentos la viabilidad del conjunto israelí no es en absoluto segura. Sus principales patrocinadores han amenazado con irse si no cambia su bandera.