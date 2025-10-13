Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las existencias de tanques rusos se están agotando y algunos ya se preguntan si van a rescatar los viejos artilugios
Trump pide que se indulte a Netanyahu en sus causas por corrupción. Sigue la cumbre sobre la paz en Gaza
El Kremlin está retirando sus últimos 2.500 tanques del almacenamiento a largo plazo.

Redacción HuffPost
La tripulación de la 56ª Brigada de Infantería Motorizada Separada de Mariupol camufla un tanque T-64 en una posición oculta.NurPhoto via Getty Images

El frío y el clima cada vez más frío ponen a prueba a las tropas tanto rusas como ucranianas mientras la guerra rusa contra Ucrania supera ya los tres años de guerra. Mientras, Rusia ha experimentado un pérdida significativa de sus vehículos blindados y el Kremlin está retirando sus últimos 2.500 tanques del almacenamiento a largo plazo

Sin embargo, según ha publicaod el medio especializado Euromaidan Press, Moscú se ha encontrado con un problema: más de 600 de ellos son T-64. Este es un modelo de tanque antiguo que ya solo emplean unas pocas formaciones rusas, y todas ellas pertenecen a antiguas formaciones de las "repúblicas" títeres de Rusia en el este de Ucrania, que el ejército ruso absorbió a principios de 2023.

El medio especializado apunta que aún "no está claro si el ejército ruso está dispuesto a crear la infraestructura necesaria para apoyar a los aproximadamente 642 T-64 de 40 toneladas" que aún se encuentran almacenados "décadas después de que el ejército los descartara en favor de T-80 similares, pero más nuevos".

"Probablemente deberíamos descartar los 642 T-64 restantes", concluyó el analista de código abierto Jompy tras un análisis reciente de las reservas de tanques rusos. "Lo que sea que se retire ahora, aquí y allá, lo más probable es que se desguace o se canibalice para obtener piezas de repuesto para los pocos que las antiguas fuerzas de DL/PR (referencia a los ejércitos de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk respaldadas por Rusia en el este de Ucrania), aún operan en Ucrania".

Las tropas de esas zonas ucranianas controladas por Rusia, cuyo ejército asumió el mando total a principios de 2023, conservan aún los T-64, Que se construyeron en Járkov, en el noreste de Ucrania, y que siguen siendo los principales tanques de las fuerzas armadas ucranianas, aunque en versiones muy mejoradas. 

