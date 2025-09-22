En una vista aérea, se ven edificios de apartamentos destruidos en un barrio residencial afectado por los bombardeos rusos en Pokrovsk, Ucrania.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha registrado una nueva intervención de actores extranjeros. Tras la intervención de Corea del Norte en la región rusa de Kursk, el canal especializado Reporting from Ukraine destaca ahora de la participación de voluntarios brasileños que se han sumado a la lucha contra la invasión rusa.

En la ciudad de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk, un contingente de brasileños ha sido integrado en la 2ª Legión Internacional, un grupo compuesto por voluntarios de diferentes países que ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de la ciudad y sus alrededores.

Esta legión ha sido clave para contener los intentos de avance de las fuerzas rusas y estabilizar el frente, con misiones de realizar operaciones de limpieza en aldeas periféricas y emboscar a grupos de infiltración rusos. Especializada en incursiones con unidades pequeñas, operaciones de reconocimiento y contrasabotaje, se encarga de despejar los flancos del frente ucraniano, consolidando el control en áreas estratégicas.

El grupo internacional ha demostrado ser una fuerza altamente móvil, apoyada por drones y capaz de reaccionar con rapidez a cualquier amenaza. Las unidades se han enfrentado directamente a los grupos de infiltración rusos, logrando significativos avances al izar la bandera ucraniana en zonas recientemente aseguradas.

Los voluntarios brasileños: un ejemplo de valentía y experiencia

Dentro de la 2ª Legión Internacional se encuentran ya los combatientes brasileños, muchos de los cuales tienen una conexión histórica y cultural con Ucrania. Brasil alberga una importante diáspora ucraniana, con alredeor de 600.000 personas, principalmente en el estado de Paraná. Así, para muchos de estos voluntarios, la motivación para unirse a la lucha es tanto cultural como ideológica.

Una de las características más destacadas del contingente brasileño es su capacidad para trasladar sus habilidades adquiridas en la selva a los bosques de Ucrania. Los voluntarios brasileños, con una destreza notable para moverse sigilosamente entre el denso follaje, han logrado aplicar sus conocimientos en camuflaje, emboscadas y patrullajes nocturnos.

Además, el contingente brasileño, movilizado en Pokrovsk desde Zaporizhzhia y Chasiv Yar, está formado por veteranos de las fuerzas armadas y policiales, lo que les confiere una habilidad especial para las tácticas de unidades pequeñas, el combate urbano y las operaciones de reconocimiento.

Estas destrezas han sido clave en los enfrentamientos en las aldeas cercanas a Pokrovsk, donde los brasileños han despejado infiltrados rusos y ayudado a estabilizar los flancos de la ciudad y capturar prisioneros, siendo particularmente eficaces al enfrentarse a las infiltraciones rusas.