Ucrania presenta su nueva ventaja clave contra Rusia: "El enemigo ya no tiene ninguna oportunidad"

La plataforma ucraniana de innovación en defensa Brave1 ha completado las pruebas finales de una nueva generación de drones kamikaze de largo alcance, diseñados para atacar objetivos a más de 40 kilómetros incluso bajo condiciones de guerra electrónica intensiva, utilizadas frecuentemente por las fuerzas rusas.

"Los drones de ataque kamikaze con un alcance de más de 40 km, capaces de superar la guerra electrónica, representan un nuevo nivel para derrotar al enemigo mucho más allá del frente", afirmó hace unos días en su canal oficial de Telegram el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

Desarrollados en colaboración con operadores de primera línea y bajo la coordinación de Brave1, estos drones suponen una mejora sustancial en la capacidad táctica de las fuerzas ucranianas, recordó el ministro: "Gracias a la asistencia de Brave1 y a la retroalimentación del ejército, los fabricantes pudieron desarrollar las tecnologías más efectivas que pronto se utilizarán en el frente".

Armas asequibles, escalabes y precisas que no dan opción al enemigo

Los drones kamikaze se han consolidado como una herramienta clave en el actual conflicto, y Ucrania apuesta ahora por sistemas más asequibles, escalables y precisos. "Los drones de ataque se están convirtiendo en una solución económica y práctica para el frente: asequibles en producción y fácilmente escalables. Ayudan a lograr ataques precisos a distancias de 40, 50 e incluso más kilómetros, sin dejar ninguna oportunidad al enemigo", subrayó Fedorov.

Estas nuevas municiones de merodeo están diseñadas no solo para golpear con precisión nodos logísticos y posiciones enemigas a gran distancia, sino también para resistir las fuertes interferencias electrónicas rusas, uno de los mayores desafíos del campo de batalla moderno.

El despliegue de estos nuevos drones se encuentra en su fase final. "Se avecinan pruebas de combate y estamos acelerando el uso masivo de drones de ataque kamikaze en el campo de batalla", concluyó Fedorov.

Brave1, lanzada en 2023 como iniciativa conjunta del Ministerio de Defensa y otras agencias gubernamentales, se ha convertido en un punto clave de innovación tecnológica militar, apoyando el desarrollo rápido de sistemas no tripulados capaces de cambiar el rumbo de la guerra.