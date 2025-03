Los drones rusos sentencian el alto al fuego pactado y Zelenski responde: "¿Lo ven?"

El alto al fuego parcial en Ucrania, acordado en una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, se desmoronó en menos de una hora. Poco después de la conversación en la que los mandatarios pactaron una tregua de 30 días que protegía la infraestructura energética y civil, 40 drones rusos sobrevolaron territorio ucraniano y golpearon varios objetivos, entre ellos un hospital en Sumy y una subestación eléctrica en Sloviansk, en la región de Donetsk.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reaccionó con escepticismo ante el aparente incumplimiento del acuerdo: "¿Lo ven? Ya hay una alerta aérea, así que esto [el alto al fuego] ya no está funcionando", declaró ante los periodistas el martes por la noche.

El ataque ruso pone en entredicho la efectividad del pacto impulsado por Washington. Tras semanas de gestiones diplomáticas estadounidenses para conseguir un respiro en la guerra, Trump y Putin alcanzaron un compromiso limitado. Moscú solo aceptó detener los ataques contra infraestructuras energéticas y civiles, mientras que Kíiv había aceptado un cese total de las hostilidades.

El propio Zelenski enfatizó la fragilidad del acuerdo y advirtió que su país no se quedará de brazos cruzados si Rusia mantiene los bombardeos: "No habrá una situación en la que Rusia siga atacando nuestra infraestructura energética y nosotros no respondamos. Responderemos".

El impacto de los ataques se extendió más allá de Ucrania. Horas después del bombardeo, autoridades rusas en Krasnodar denunciaron un incendio en un depósito de petróleo, supuestamente causado por un dron ucraniano. Además, el Ministerio de Defensa ruso reportó la incursión de varios drones enemigos en su espacio aéreo.

"Hoy, Putin ha rechazado de facto la propuesta de un alto al fuego total", sentenció Zelenski, quien reiteró que la presión internacional sobre Rusia debe continuar "por el bien de la paz". Según Politico, el fracaso del acuerdo deja en el aire los próximos pasos de la diplomacia estadounidense y abre la puerta a una nueva escalada del conflicto.