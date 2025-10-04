Los drones ucranianos atacan una refinería de Rusia, un propagandista ruso culpa a Kazajistán y llama a la invasión del país

Un ataque ucraniano con drones Liutyi golpeó la refinería de petróleo rusa de Orsknefteorgsintez. Las autoridades rusas confirmaron la respuesta de emergencia y las restricciones temporales de vuelo en la región, que se encuentra a unos 1.300 kilómetros de la parte ocupada por Rusia de la frontera oriental de Ucrania y a más de 1.400 kilómetros de la frontera controlada por Ucrania y la línea del frente, según ha informado el medio Euromaidan Press.

El canal ucraniano de Telegram Exilenova+ publicó imágenes el 3 de octubre que muestran el ataque contra la refinería en la región de Oremburgo e informó que la evacuación comenzó en las instalaciones poco después del ataque y que aún se estaban evaluando las consecuencias.

El gobernador de la región, Evgeny Solntsev, informó de que se había producido “un intento de ataque a una instalación industrial”. También comunicó que no hubo heridos civiles y que los procesos tecnológicos de la refinería “no se vieron interrumpidos”. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de 6,6 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel, queroseno de aviación, fueloil, betún y lubricantes.

El Servicio de Seguridad de Ucrania estuvo detrás del ataque con drones llevado a cabo este viernes, según ha publicado el medio especializado citando a una fuente de la agencia. A pesar de esto, el propagandista de la televisión rusa Sergei Mardan ha apuntado a Kazajistán y ha llamado a la invasión del país.

En una publicación en su canal de Telegram afirmó que era "completamente obvio" que los drones fueron lanzados desde Kazajstán, citando la distancia entre Orsk y Ucrania. Tras esto, cuestionó si era el momento de “realizar una redada” en el territorio del “Kazajistán independiente” para eliminar lo que llamó “amenazas a la seguridad nacional de Rusia”. Y concluyó asegurando que “la mejor opción sería iniciar una redada en Astaná de inmediato”.