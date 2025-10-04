Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los drones ucranianos atacan una refinería de Rusia, un propagandista ruso culpa a Kazajistán y llama a la invasión del país
Global

Global

Los drones ucranianos atacan una refinería de Rusia, un propagandista ruso culpa a Kazajistán y llama a la invasión del país

El objetivo se encuentra a más de 1.400 kilómetros de la frontera controlada por Ucrania y la línea del frente. 

Redacción HuffPost
Un militar ucraniano sostiene un controlador para operar un dron en el óblast de Járkov, Ucrania.Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

Un ataque ucraniano con drones Liutyi golpeó la refinería de petróleo rusa de Orsknefteorgsintez. Las autoridades rusas confirmaron la respuesta de emergencia y las restricciones temporales de vuelo en la región, que se encuentra a unos 1.300 kilómetros de la parte ocupada por Rusia de la frontera oriental de Ucrania y a más de 1.400 kilómetros de la frontera controlada por Ucrania y la línea del frente, según ha informado el medio Euromaidan Press.

El canal ucraniano de Telegram Exilenova+ publicó imágenes el 3 de octubre que muestran el ataque contra la refinería en la región de Oremburgo e informó que la evacuación comenzó en las instalaciones poco después del ataque y que aún se estaban evaluando las consecuencias.

El gobernador de la región, Evgeny Solntsev, informó de que se había producido “un intento de ataque a una instalación industrial”. También comunicó que no hubo heridos civiles y que los procesos tecnológicos de la refinería “no se vieron interrumpidos”. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de 6,6 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel, queroseno de aviación, fueloil, betún y lubricantes.

El Servicio de Seguridad de Ucrania estuvo detrás del ataque con drones llevado a cabo este viernes, según ha publicado el medio especializado citando a una fuente de la agencia. A pesar de esto, el propagandista de la televisión rusa Sergei Mardan ha apuntado a Kazajistán y ha llamado a la invasión del país.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

En una publicación en su canal de Telegram afirmó que era "completamente obvio" que los drones fueron lanzados desde Kazajstán, citando la distancia entre Orsk y Ucrania. Tras esto, cuestionó si era el momento de “realizar una redada” en el territorio del “Kazajistán independiente” para eliminar lo que llamó “amenazas a la seguridad nacional de Rusia”. Y concluyó asegurando que “la mejor opción sería iniciar una redada en Astaná de inmediato”. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost