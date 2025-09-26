Un senador ruso admite que Ucrania gana en la guerra de drones mientras Rusia afronta un desembolso colosal

Rusia está atravesando a lo largo de las últimas semanas serios problemas para lograr avances significativos en el campo de batalla en Ucrania. Esas dificultades son tales que incluso han sido reconocidas recientemente por la clase política rusa.

Dmitry Rogozin, senador ruso que representa a la región de Zaporiyia (ocupada y anexionada por Rusia en el conflicto armado), ha admitido que Rusia está saliendo como perdedora respecto a Ucrania en lo referente a la guerra de drones, lo que ha provocado que las ganancias territoriales rusas se encuentren en punto muerto.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Kyiv Post, Dmitry Rogozin, miembro del partido pro-Kremlin Rusia Unida, ha advertido de que las fuerzas rusas únicamente avanzan "con enorme dificultad y a un coste colosal".

En ese sentido, el senador ruso ha indicado que el conflicto armado se encuentra en una situación de guerra posicional, en la que el equipo militar "es destruido antes incluso de llegar al frente" y los pequeños grupos de asalto avanzan con escaso éxito.

En el caso de los drones, el senador de la región de Zaporiyia ha asegurado que Ucrania cuenta con "diez veces más drones" gracias al apoyo que recibe de "una coalición de países con alta tecnología".

En concreto, Dmitry Rogozin ha expresado que el país presidido por Volodímir Zelenski está desplegando cada día entre 100 y 250 drones de largo alcance. Además, ha destacado que esa capacidad de despliegue de drones está yendo en aumento de manera constante.

Según el senador ruso, la unión del estancamiento de las fuerzas rusas en el frente y de la superioridad ucraniana en cuanto a las drones supone un problema para los intereses rusos, ya que la naturaleza estática existente en el campo de batalla puede ser aprovechada por los vehículos no tripulados ucranianos.