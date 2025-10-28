EEUU despierta la ira del títere de Putin y este responde con una sugerencia sobre "armas nucleares"

Un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara la semana pasada la cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Hungría, que su Gobierno había anunciado días antes, Estados Unidos anunció sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. Una medida que, segun resaltaron, se llevó a cabo como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania". Ahora, además, ha provocado una fuerte reacción del conocido propagandista ruso Vladimir Solovyov.

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró entonces el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además afirmó que se hacían con el objetivo de "mermar la capacidad del Kremlin" y defendió la voluntad de Washington de encontrar "una resolución pacífica de la guerra".

Rosneft es una empresa estatal rusa que produce cerca del 6 % del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia. Junto a Lukoil exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día. Ambas ya están sancionadas por EEUU, pero esta vez se extiende a las filiales y empresas vinculadas de las empresas sancionadas en las que posean más del 50% de la participación ya sea directa o indirectamente. Esta nueva penalización incluye el bloqueo a todos los bienes e intereses en territorio estadounidenses, prohíbe las transacciones por parte de personas o empresas de EEUU y les excluye del sistema financiero estadounidense.

Ante esto, el presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov afirmó en el programa de radio ruso Full Contact que el Kremlin debería pasar de los ejercicios planeados al uso no anunciado de armas nucleares tácticas, según ha publicado el periódico británico Daily Express. Rusia debería comenzar a "realizar ataques contra una serie de objetivos que serán determinados por los militares para cambiar radicalmente el curso de la guerra", según el conocido como el "títere de Putin" o, lo que es lo mismo, su portavoz mediático.

Solovyov agregó: "Creo que deberíamos congelar las relaciones, deberíamos retirar a nuestros embajadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Trump canceló la reunión y dijo que se celebraría más tarde. ¿Por qué es Trump quien decide esto?". "El bromance ha terminado", añadió Solovyov sobre la relación entre Trump y Putin, que en las últimas semanas se ha ido tensando.

El presidente estadounidense llegó a la Casa Blanca prometiendo poner fin a la guerra desatada por el mandatario ruso contra Ucrania hace ya más de tres años y medio, pero las relaciones con Putin se han ido complicando ante las negativas de este a llegar a acuerdos con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El propagandista ruso también acusó a Trump de faltarle el respeto a Putin, afirmando que Rusia debería utilizar armas "de un nivel diferente de poder y crueldad". En el vídeo, Solovyov continúa su discurso sugiriendo que Venezuela debería recibir armas para llevar la lucha a Estados Unidos. Y añadió que Trump ha descendido al nivel de "pindos", un término peyorativo que se usa en Rusia para referirse a los estadounidenses.