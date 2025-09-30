Los vecinos se hartan de la plaga de ratas que se pegan un festín cada noche en su patio: "Esto es aterrador y repugnante"

Los vecinos de un edificio de viviendas están hartos. Desde hace un par de meses los residentes del bloque situado junto al metro de Kontula, en Helsinki, están sufriendo una plaga de ratas, que corren por el patio y el cuarto de basura de forma constante.

"Hay cientos de ellos aquí. Nunca pensé que hubiera algo así en Finlandia", comentó al periódico finlandés Helsingin Sanomat un vecino del edifio. "Por supuesto que esto es aterrador y repugnante", apuntó su hermana. La madre de ambos ya está pensando en mudarse debido a este problema al que no encuentran solución.

Esta familia, que vive de alquiler, se ha quejado en numersas ocasiones al propietario del olor y la presencia de ratas, pero no han recibido respuesta. Anteriormente los contenedores de basura estaban ubicados en el cuarto de desechos de la casa, pero las ratas comenzaron a anidar allí. "La gente ya no se atrevía a ir al cuarto de la basura”, explicó la joven.

"Vine a sacar la basura hace un rato por la tarde y probablemente había tres docenas de ratas aquí", dijo otra vecina al mismo medio. Además, a medida que llega la nocha el problema se hace más visible, ya que los roedores se vuelven más valientes y salen de sus madrigueras.

Varios residentes y familiares ya se han puesto en contacto con el Control Ambiental de Helsinki. Mientras, el administrador de la propiedad afirma que el propietario ha tomado diversas medidas para resolver la situación. Las obras de limpieza y reparación en el cuarto de desechos ya están en marcha y continuarán al menos durante la próxima semana, según asegura.

"El cuarto de desechos de la casa se vaciará y desinfectará. Se bloquearán sus aberturas y la puerta se cerrará con llave para que nadie pueda traer nada extra y nuestros colaboradores puedan examinar el espacio con más detenimiento", informó al medio.

Sin embargo, un inspector ambiental del Ayuntamiento de Helsinki señaló que los residentes de la vivienda contactaron con la supervisión ambiental en verano y el propietario de la vivienda fue presionado para que tomara medidas ya en agosto. A pesar de esto, según la última inspección realizada a principios de septiembre por un inspector ambiental del Ayuntamiento, los depósitos de residuos del edificio siguen en mal estado de limpieza.