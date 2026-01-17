Trump "contraataca" para hacerse cuanto antes con Groenlandia: amenaza a varios países con aranceles del 10% a partir de febrero, que podrán aumentar al 25% en junio

Donald Trump, con un documento firmado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Por suerte, no son otros aranceles.

Trump "contraataca" para hacerse cuanto antes con Groenlandia. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado este sábado la imposición de aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia "hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia".

En concreto, el mandatario republicano, ha amenazado con un arancel del 10% a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América, que el 1 de junio de 2026 se incrementará al 25%. Esta situación se prolongará, según ha amenazado el líder estadounidense, hasta que se llegue a un pacto para la compra de Groenlandia, algo que según sus palabras lleva intentando conseguir su nación desde hace más de 150 años.

"Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego!", ha señalado el republicano, que continúa defendiendo que el acuerdo es necesario en términos de seguridad global, y alegando que lo necesita para su Cúpula Dorada.

"China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto. Actualmente, tienen dos trineos tirados por perros como protección, uno añadido recientemente. Solo los Estados Unidos de América, bajo la dirección del PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, pueden participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este sagrado pedazo de tierra, especialmente porque la seguridad nacional de los Estados Unidos y del mundo en general está en juego", ha continuado en su publicación, antes de comenzar a cargar contra varios países que se han comprometido a defender la soberanía de Groenlandia.

"Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible. Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", ha criticado el mismo.

"A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 % a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia", ha amenazado el presidente estadounidense en su red social.

La Cúpula Dorada: uno de los aparentes motivos detrás del interés del republicano por el territorio

Todo por la Cúpula Dorada. Según ha defendido el mandatario, uno de los motivos detrás del interés de EEUU por el territorio es debido a que es necesario para que el escudo antimisiles multicapas de la Cúpula Dorada (un sistema similar al de la Cúpula de Hierro de Israel) sea efectivo y funcione correctamente.

"Ahora bien, debido a la Cúpula Dorada y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de ADQUIRIR es especialmente importante. Se están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la Cúpula, incluyendo la posible protección de Canadá", ha afirmado Trump.

"Este sistema, brillante pero altamente complejo, solo puede alcanzar su máximo potencial y eficiencia, debido a sus limitaciones, si este territorio está incluido. Estados Unidos está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas", ha agregado finalmente.