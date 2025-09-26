Médicos sin Fronteras (MSF) suspende sus actividades en Ciudad de Gaza: "El nivel de riesgo es inaceptable"

Médicos sin Fronteras se retira de Ciudad de Gaza. La organización humanitaria (MSF) ha anunciado la suspensión de sus actividades en la capital palestina, la principal urbe de la Franja, ante el rápido deterioro de la situación de seguridad en el contexto de la actual ofensiva israelí. "Los cada vez mayores ataques de las fuerzas israelíes han generado un nivel de riesgo inaceptable para nuestro personal, obligándonos a suspender unas actividades médicas vitales", señaló un comunicado de la organización.

El coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Jacob Granger, ha asegurado que las clínicas de la organización "están rodeadas por las fuerzas israelíes", en un momento en el que los pacientes más vulnerables, incluyendo bebés en cuidados neonatales, no pueden moverse y corren grave peligro. "No nos ha quedado más remedio que detener las actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes. Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, y las personas más vulnerables", ha agregado.

MSF ha subrayado que aunque muchas personas han huido hacia el sur por las órdenes israelíes de evacuación, hay aún cientos de miles en Ciudad de Gaza, a los que no les queda más remedio que permanecer en esa zona de hostilidades. Pese a la suspensión de sus actividades, la organización ha expresado su intención de seguir apoyando en otros centros clave como los hospitales Al Helou y Al Shifa "mientras continúen funcionando".

Tal y como reza el comunicado de la organización, los hospitales que funcionan parcialmente en la Franja están desbordados debido a la grave escasez de personal, suministros y combustible. Los pacientes sufren enormes dificultades para recibir atención, y a menudo llegan tarde y en estado crítico. Solo la semana pasada, y a pesar de la intensificación de la ofensiva, nuestras clínicas en Ciudad de Gaza realizaron más de 3.640 consultas y trataron a 1.655 pacientes que sufrían desnutrición. "La gente está agotada y se le está privando deliberadamente de lo esencial para sobrevivir".

Por último, la nota establece los lugares en los que MSF presta servicios. En el sur de Gaza, los equipos de siguen prestando atención médica. En Jan Yunis, MSF presta apoyo al hospital Nasser y gestiona tres centros de atención primaria. En la zona central, MSF presta apoyo al servicio de urgencias y a la clínica de atención de heridas del hospital Al-Aqsa, y gestiona dos hospitales de campaña en Deir Al-Balah.

