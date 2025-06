El príncipe heredero y líder opositor de Irán se ofrece a liderar un "cambio de régimen" y a tirar su "Muro de Berlín" contra Jamenei

Reza Pahlavi, el hijo mayor del último sah de Irán y actual líder opositor de los ayatolás, ha llamado a derribar su particular "Muro de Berlín" y a liderar un "cambio de régimen" contra el líder supremo Alí Jamenei.

En una conferencia desde París, el heredero del sah Mohamed Reza Pahlaví se ha dirigido directamente al ayatolá Jamenei, al que ha exigido que "renuncie" en plena guerra a tres bandas Israel-EEUU-Irán. "Y si lo hace, recibirá un juicio justo y un proceso legal debido. Que es más de lo que jamás le ha dado a ningún iraní", ha añadido en su denuncia pública al régimen por la "opresión" a la que somete al pueblo.

El príncipe heredero no ha dudado en calificar el momento como su propio "Muro de Berlín", en relación a la batalla social por la "libertad", para lo que se ha ofrecido a dirigir un proceso de "transición nacional". También ha adelantado su voluntad de "volver" al país tras haber hablado "con personas de todo Irán, de todos los ámbitos".

"Me presento para liderar esta transición nacional, no por intereses personales, sino como servidor del pueblo iraní. Tengo un plan claro para la transición y la renovación nacional", ha proseguido, en un mensaje a la comunidad internacional para no apoyar a Jamenei.

En su conferencia y en plenos ataques de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás, Pahlavi ha remarcado la necesidad de no proporcionar un "salvavidas" a la República Islámica, dejando claro que sólo un Irán democrático detendría el crecimiento del programa nuclear.

Para ello, pretende formar un frente de oposición democrático basado en los principios de integridad territorial, libertades individuales e igualdad de todos los ciudadanos, así como separación entre religión y el Estado.

"Tengo un plan claro para la transición y la renovación nacional. En los próximos días, mi equipo de expertos publicará los planes para los primeros 100 días tras el colapso de la República Islámica", un camino que pasaría de forma obligatoria por un referéndum para la transición democrática y la reconstrucción, ha culminado Pahlavi.

Días atrás, Reza Pahlavi ya instó a la población a un "levantamiento nacional", dirigiéndose especialmente al Ejército, a la Policía y a empleados estatales para que "se pongan al lado del pueblo" y "no se sacrifiquen por un régimen en decadencia", tras los primeros intercambios de misiles entre Israel e Irán.