Moscú y Minsk inician sus temidos ejercicios militares: Polonia despliega 40.000 soldados en prevención

Fuerzas armadas rusas y bielorrusas participan en el ejercicio militar "Determinación Aliada-2022" en Gómel (Bielorrusia), el 19 de febrero de 2022. Fue la antesala de la invasión de Ucrania.

La Europa del este amanece este viernes en alerta máxima por los ejercicios militares estratégicos que Rusia y Bielorrusia se traen desde ya entre manos. Las maniobras Zapad-2025 entre ambos países han arrancado, en medio de las graves tensiones con Polonia y la OTAN por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. Para autoridades de este país estamos ante el aviso más serio de un posible conflicto "desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial".

"La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", precisó el Ministerio de Defensa de Rusia al anunciar el comienzo de los ejercicios, informa EFE. Los ejercicios, que contarán con la participación de unos 30.000 soldados, se realizarán en diferentes puntos de la frontera. Una maniobra de este tipo, a mediados de febrero de 2022, sirvió para colocar soldados de la Federación en la frontera. El 24 de ese mes se lanzaba la invasión de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, los primeros soldados rusos ya se encuentran allí desde principios de agosto, tal y como se muestra en algunas de las imágenes que ha compartido el propio departamento. Rusia, por su parte, ha negado que dichas maniobras se encuentren dirigidas contra terceros países. "No están dirigidas contra nadie Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", señaló el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Y en respuesta a esos ejercicios, Polonia ha desplegado a 40.000 soldados en sus fronteras orientales, principalmente en los 400 kilómetros que comparte con Bielorrusia. Así lo ha anunciado el Secretario de Estado de Defensa, Cezary Tomczyk, quien ha recordado que estas maniobras conjuntas sirvieron en años precedentes de entrenamiento para la invasión de Crimea en 2014 o la del Donbás en 2022."Los ejercicios Zapad son de carácter ofensivo", ha dicho Tomczyk, citando el nombre que tienen las maniobras de rusos y bielorrusos.

Junto al despliegue militar que vendrá acompañado de una vigilancia extensa por parte de los aliados de la OTAN con presencia en el flanco este de Europa, tanto Polonia como Letonia han decidido cerrar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, un satélite puro del Kremlin. En las últimas horas, Lituania ha cerrado también parte de su espacio aéreo en la frontera oriental, mientras que cazas de la OTAN han realizado vuelos de vigilancia en este país y sobre Estonia.

En el caso de Polonia el cierre es total, cortando incluso la conexión ferroviaria y la decisión viene acompañada de restricciones ya vigentes sobre determinadas extensiones de su espacio aéreo en la mitad oriental de su territorio.

Polonia teme especialmente por una potencial amenaza de Rusia hacia el llamado Corredor de Suwalki, una franja de tierra que separa Lituania de Polonia, pero cuya conquista podría servir a Moscú para unir el territorio de Bielorrusia al este con el exclave ruso de Kaliningrado al oeste.

Las autoridades de Polonia dan por hecho que el incidente con los drones rusos ha sido intencionado, algo que la OTAN por el momento se resiste a calificar de esa manera. "Ha sido un test político y también una prueba para la OTAN. Pero sobre todo, ha sido un examen para comprobar nuestra capacidad de respuesta ante una provocación de Rusia", ha declarado este jueves el presidente polaco, Karol Nawrocki.