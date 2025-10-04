Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados en cuestión de días y pronostica "un gran logro"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y ha confiado en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

"Espero, si dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sukkot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos", ha dicho en un vídeo difundido por su gabinete en la noche de este sábado. La festividad judía del Sukkot comienza en la tarde del lunes y dura una semana.

Se trata de su primera comparecencia desde que Hamás dijera este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un fin de la ofensiva israelí en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo. Según Netanyahu, Hamás "está aislado" y se vio obligado a aceptar el plan de Trump por "la enorme presión militar y política" que aplicó Israel.

El primer ministro ha celebrado que el plan estadounidense, que aún tiene que ser negociado por Hamás antes de ser aceptado, supone la liberación de todos rehenes en una primera etapa, tras la que las tropas israelíes continuarían "controlando todos los territorios que controlan dentro de la Franja de Gaza", alrededor de un 80% de la misma.

Netanyahu ha defendido sus dos años de ofensiva en Gaza afirmando que, si las tropas se hubieran retirado antes de la Franja, no habrían tomado el control de la localidad sureña fronteriza con Egipto, Rafah, ni del corredor de Filadelfia que parte la Franja en dos, lo que ha impedido, según ha señalado, que se introdujeran armas en el territorio.

Y ha confirmado que ha ordenado que un equipo negociador, encabezado por el ministro Ron Dermer, viaje a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" con los mediadores y Hamás del plan estadounidense aceptado por Israel. Su intención es que las negociaciones se limiten a un periodo de tiempo determinado y afirmó que "Hamás será desarmado" y desaparecerá. "Esto ocurrirá por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar, según nuestra iniciativa", ha añadido.

Israel sigue atacando la Franja de Gaza a pesar de la petición de Trump

Mientras, el Ejército israelí ha seguido en la noche de este sábado lanzando ataques en la ciudad de Gaza a pesar de la petición hecha por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que deje de hacerlo para facilitar un acuerdo para el fin de la ofensiva. Según constató EFE en la capital gazatí, donde supuestamente, y según la prensa israelí, el Ejército ha parado su ofensiva, se registran ataques aéreos en intervalos de unos veinte minutos, así como bombardeo de artillería en varias zonas de la urbe.

Estos ataques fueron menos frecuentes que en jornadas anteriores a lo largo del día, después de un viernes especialmente intenso, pero por la tarde y al comenzar la noche se incrementaron. Esto ocurre a pesar de la petición hecha por Trump al primer ministro israelí de que pare su ofensiva.

Según información filtrada a la prensa israelí, el Ejército habría pasado a operar en modo "defensivo" este sábado y suspendido su operación de invasión de la ciudad de Gaza. Una fuente israelí conocedora de estas operaciones indicó a EFE que esto significa que las tropas seguirían actuando en caso de intervenciones "necesarias, de eliminación de amenazas y mantenimiento de las posiciones".