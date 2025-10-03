Hamás acepta el plan de paz de Trump para Gaza y liberará a todos los rehenes

Empieza a verse la luz al final de la guerra. Hamás ha decidido apoyar el plan de paz de Donald Trump para Gaza y entregar a todos los rehenes, vivos o muertos. El 'sí' llega acompañado de la voluntad del grupo armado de abrir "de inmediato" las negociaciones con Israel y los mediadores ara poner fin al conflicto y fijar los detalles del futuro acuerdo entre las dos partes. Igualmente, adelantan su voluntad de entregar la administración de Gaza a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos, bajo la fórmula del "consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".

Los portavoces del grupo aseguran que la respuesta llega tras "exhaustivas" consultas entre sus líderes y con los de otras facciones palestinas, amén de otras "partes árabes, islámicas e internacionales", sin citar. Sí se ha sabido que Hamás se ha reunido en varias ocasiones en las últimas fechas con los mediadores de Egipto y Catar, países claves en las gestiones por el fin de la guerra en Gaza.

La respuesta se ha conocido este viernes ya de noche, cuatro días después de que Trump y Netanyahu presentasen al mundo el plan de 20 puntos que pretendía poner fin a la guerra tras dos años de devastación. Hamás ha adelantado que quiere analizar y negociar el contenido pormenorizado del documento, pero acepta las bases principales con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Esa aceptación de bases alcanza asimismo a lo tocante a la devolución de las decenas de secuestrados israelíes desde el 7 de octubre de 2023, muchos de ellos ya muertos. Su liberación, ha matizado el grupo terrorista, se hará efectiva "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio". Esto es, la liberación por parte de Israel de un alto número de presos palestinos encarcelados en el país hebreo.

Trump presiona, Hamás 'agradece' su mediación

De paso, el movimiento de Hamás les hace cumplir con el primero de los mandatos de Trump, que emplazó al grupo terrorista a dar respuesta antes del lunes, advirtiendo de que una negativa suya sería entendida como una 'carta blanca' a Israel para "terminar su trabajo" en Gaza. Este mismo viernes elevaba más el tono, advirtiendo de que un 'no' de Hamás le llevaría a "desatar el infierno" contra ellos, en una amenaza ya repetida meses atrás en idénticos términos.

Lejos de entrar en esta escalada verbal, el comunicado de Hamás reconoce los esfuerzos del "presidente Trump" y de la comunidad internacional por la paz, la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria y el "rechazo a la ocupación y desplazamiento" forzoso de la población.

Igualmente, se adentran en más claves del plan de 20 puntos de Trump. A su juicio, las cuestiones en torno a los derechos futuros del pueblo palestino deberán acordarse bajo "una posición nacional unificada y a las leyes y resoluciones internacionales pertinentes. En ese marco nacional palestino Hamás sí reclama ser parte, alegando que "contribuirá responsablemente" a su desarrollo.

Oficializado el 'sí' de Hamás a la futura paz, se abre un escenario más complejo que pensar en un inmediato final de la guerra. Pese a las optimistas palabras de EEUU de acabar con el conflicto "en 72 horas" una vez hubiera acuerdo entre las partes, son muchas las aristas del acuerdo que ahora deberán entrar a negociar todas las partes.