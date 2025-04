No solo Ucrania: Putin necesita solo tres palabras para insinuar que ya piensa en futuras guerras

Vladímir Putin quiere que Rusia se prepare para más guerras. Este miércoles, el presidente ha exigido a la industria armamentística que aumente su capacidad de producción y ha dejado claro que lo que hay no basta. En una reunión con altos cargos del sector, ha pronunciado tres palabras que resumen su mensaje y marcan el rumbo de su estrategia: “no es suficiente”. Así ha descrito la situación actual, a pesar de los miles de blindados, aviones y drones que fabrica su país cada año.

El Kremlin no esconde que sigue ampliando su músculo militar. Según el propio Putin, en 2023 el Ejército ruso recibió 4.000 blindados y tanques, 180 aviones y helicópteros, y más de 1,5 millones de drones de producción nacional. Aun así, considera que las cifras no alcanzan. “La industria armamentística todavía no produce lo necesario. Faltan medios de destrucción”, ha dicho sin rodeos.

También ha instado a los responsables del sector a adaptarse a las nuevas tendencias globales en tecnología militar. “Hay que prever y entender cómo pueden ser los futuros enfrentamientos armados, porque el futuro se acerca rápido”, ha soltado.

Un plan que apunta más allá de Ucrania



Según el tabloide finlandés Iltalehti, el mandatario ruso ha señalado tres prioridades en ese camino: sistemas robóticos, lanchas no tripuladas y armas láser. A eso le suma la necesidad de construir una red de satélites militares que sirva tanto para operaciones del Ejército como para reforzar a los servicios de inteligencia y seguridad. El mensaje está claro: Rusia no solo rearma su presente, también proyecta su fuerza hacia el futuro.

Con la guerra en Ucrania a punto de cumplir cinco años, Moscú ha reconfigurado su economía en torno al esfuerzo bélico. La oficina nacional de estadística, Rosstat, cifra en un 50–70% el aumento de la producción industrial en las empresas vinculadas al sector de defensa desde 2022. En la práctica, ese incremento representa casi todo el crecimiento de la industria rusa en este tiempo.

El medio independiente The Moscow Times ha publicado un análisis del instituto económico TsMAKP que confirma esa tendencia. Sin el impulso de la defensa, la producción industrial del país se habría quedado estancada desde mediados de 2023. A día de hoy, el nivel general apenas supera en un 2,9% el que tenía hace seis años. Y eso, solo gracias a las armas.