Nuevo hito para el futuro túnel ferroviario más largo del mundo tras 16 años de retraso y un presupuesto desmedido

El pasado jueves 18 de septiembre, los mineros que se encargan de la construcción del túnel ferroviario más largo del mundo, construido bajo los Alpes, terminaron de perforar el muro de roca en el paso del Brennero, lo que supone que uno de los tres túneles previstos ya se está a punto de completarse.

Se espera que el tráfico del túnel, cuyo coste se estima en unos 8.500 millones de euros, comience a partir de 2032, con un retraso de unos 16 años, tal y como ha informado Reuters. De este modo, una vez se finalicen las obras, el tiempo de viaje entre Fortezza y Innsbruck se reducirá a unos 25 minutos, en vez de 80 minutos.

Cabe destacar que el Túnel de base del Brennero (BBT) es en realidad un sistema de túneles compuesto por 230 kilómetros de túneles, de los cuales por ahora se han excavado 204 kilómetros, lo que se traduce en el 88%. El sistema cuenta con tres túneles separados: el de investigación, el oeste y el este.

En este caso, el túnel que se ha perforado es el de investigación, el cual proporciona información sobre la roca y reduce el coste y tiempo para la construcción de los otros túneles, y por él no circularán trenes. Respecto a su profundidad, el punto más profundo se encuentra a 1.720 metros bajo el nivel del suelo.

Algunos de los motivos por los que son necesarios este tipo de túnel son porque es fundamental para el drenaje, para los trabajos de mantenimiento y para la instalación de equipos técnicos.

El túnel ferroviario más largo del mundo

Actualmente, hasta que el túnel BBT se termine de construir, el túnel que cuenta con el récord de ser el más largo del mundo es el de San Gotardo, ubicado en Suiza, el cual posee 57 kilómetros de longitud, se terminó de construir en 2016 y conecta Italia y Suiza.

Cuenta con tres estructuras diferentes: el túnel de carretera (16,9 km) el túnel ferroviario (15 km) y el que ostenta el récord, el Túnel de la Base de San Gotardo (57 kilómetros). Como curiosidad, para su construcción, se necesitaron más de 28 millones de toneladas de roca.