Finaliza la construcción del increíble túnel europeo de 4.270 metros y casi 700 millones de euros que conecta estos dos países

La construcción del túnel del gran proyecto ferroviario para unir —aún más— a Alemania y a Suiza ha concluido. El túnel de Rastatt se extiende a lo largo de 4.270 metros de longitud y supone una parte clave del proyecto para ampliar a cuatro vías la línea de alta velocidad entre la ciudad alemana de Karlsruhe y la suiza Basilea.

De esta forma, los trabajos de tunelización —realizados con dos tuneladoras (TBM)— ya están completado y, con el túnel finalizado, las obras finales de los sistemas ferroviarios ya están en marcha, según ha informado el medio británico Daily Express.

La compañía encargada del diseño de esta megaobra de ingeniería, DB, afirmó que los primeros trenes podrán transitar por el túnel según lo previsto: a finales de 2026. El proyecto es una parte clave de la línea modernizada de aproximadamente 200 kilómetros entre Karlsruhe y Basilea, y los trabajos en el túnel ya casi ascienden hasta los 700 millones de euros.

Los funcionarios describen la obra finalizada como "una de las estructuras más grandes del gran proyecto Karlsruhe-Basilea", según remarca el medio británico. Las vías emergen del túnel de Rastatt-Niederbühl inicialmente en un canal de hormigón y cruzan por debajo de la carretera federal (BAB) A5.

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas, en 2017 las obras del túnel tuvieron que detenerse cuando parte de la estructura oriental se derrumbó, lo que entoncces provocó el corte de la línea principal existente en la superficie y la suspensión de la circulación de trenes. La línea se pudo reabrir más tarde ese mismo año después de que se colocara una losa de hormigón de 275 metros de largo para sostenerla.