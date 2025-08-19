Cavan un túnel de 15 kilómetros, topan con algo inesperado en las profundidades y los científicos detienen su plan

Australia está llevando a cabo un proyecto con el que espera acelerar la transición hacia la energía sostenible. Sin embargo, las aspiraciones renovables del país se han tenido que detener después de que los trabajos de excavación se hayan topado con algo inesperado. Por ahora, la suspensión solo es temporal.

El proyecto hidroeléctrico de bombeo Snowy 2.0 se está realizando en el Parque Nacional Kosciuszko con el objetivo de apoyar a la red eléctrica del país a través del almacenamiento y la generación de energía renovable, según ha informado el portal especializado ECONews.

Para que esto sea posible se debe transportar agua entre embalses mediante túneles y presas, generando electricidad cuando la demanda sea alta y utilizándola como almacenamiento de energía cuando sea baja. Por ello, los trabajo comenzaron excavando un túnel de 15 kilómetros a través de las Montañas Snowy en Nueva Gales del Sur.

Sin embargo, las excavaciones no salieron como se esperaba. La tuneladora, o TBM, bautizada como "Florence" —en homenaje a la ingeniera Florence Violet McKenzie—, se encontraron con un hallazgo inesperado. Los trabajadores se toparon con estrato rocoso especialmente inestable.

Esto podría no ser relevante, ya que este tipo de apariciones geológicas no son del todo inusuales en los proyectos de tunelaje, pero al explorar más a fondo descubrieron estructuras geológicas extrañas "que las características convencionales del planeta Tierra no explican", según ha descrito el mismo medio.

Aún no se conocen más detalles sobre esta formación, que ha provocado la suspensión temporal de los trabajos hasta que se conozcan más detalles sobre lo encontrado y si es seguro continuar con la excavación.