Anna Bosch va mucho más allá que cualquiera al analizar la derrota de Orbán: "No solo ha perdido él"

Anna Bosch, una de las periodistas internacionales más prestigiosas de España y una de las voces más autorizadas en el análisis de la política exterior, ha hecho un cristalino análisis sobre la derrota de Viktor Orbán en las elecciones de Hungría frente al partido conservador de Peter Magyar.

Han sido cuatro mandatos en 16 años de gobierno de Orbán. La noche de este domingo ha sido histórica después de que Tisza barriera en las elecciones tras alcanzar los 138 escaños frente a los 55 del ya exprimer ministro. Pudiendo ser un punto de inflexión ante este golpe a la extrema derecha, Bosch ha querido ir un paso más allá y defender que no solo ha perdido Orbán.

"En esta derrota no ha perdido solo él, también han perdido Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu y todos los líderes, todos los políticos de esa extrema derecha, ultraderecha, derecha nacionalista, derecha populista que encarnan Santiago Abascal, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Matteo Salvini... Todo ese perfil de políticos ha perdido", ha defendido en su perfil oficial de TikTok (@la.bosch)

"Han perdido a su principal aliado"

Según Bosch, han perdido porque todos estos políticos han perdido a "su principal aliado dentro de la Unión Europea para ir erosionando, minando y debilitando a la UE como potencia, como bloque".

Además, ha hecho referencia a que tomaban a Orbán como un modelo porque democráticamente era el "mayor éxito" a través de las urnas de la "derecha ultra".

"El hartazgo se ha impuesto al miedo"

Además, Bosch ha destacado que otra lectura que ha hecho de esta derrota es que "el hartazgo a lo que cada vez se parecía más a un régimen que a un gobierno democrático se ha impuesto al miedo".

"Orbán ha insistido machaconamente en su campaña electoral y en sus últimas épocas de gobierno en erigirse él como el máximo garante de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad de los húngaros y no ha escatimado campaña electoral, carteles, anuncios de vídeos con IA para emitir el mensaje de que si ganaba el opositor, los húngaros tendrían que ir a Ucrania a luchar", ha analizado.

Ha concluido: "Ese mensaje de miedo no ha podido con el hartazgo, con el cansancio que había en Hungría por 16 años de gobierno en el que ha dedicado a ir reformando las instituciones, la constitución, todo, para hacerlo a su medida y consentir muy pocas voces críticas a su gobierno".