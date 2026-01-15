Trump vuelve a la carga: denuncia que es Ucrania, y no Rusia, quien retrasa un acuerdo de paz

Donald Trump le grita a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025, discutiendo sobre la invasión rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró esta pasada noche a la agencia Reuters que Ucrania, y no Rusia, está retrasando un posible acuerdo de paz. Esta retórica contrasta marcadamente con la de sus aliados europeos, quienes han argumentado constantemente que Moscú tiene poco interés en poner fin a su guerra en Ucrania.

En una entrevista exclusiva en el Despacho Oval el miércoles, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, está listo para concluir su invasión de Ucrania, que lleva casi cuatro años en pie. El ucraniano Volodimir Zelenski, según el presidente estadounidense, se mostró más reticente. "Creo que está listo para llegar a un acuerdo", dijo Trump sobre el presidente ruso. "Creo que Ucrania está menos preparada para llegar a un acuerdo".

Al preguntársele por qué las negociaciones lideradas por Estados Unidos aún no habían resuelto el mayor conflicto terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Trump respondió: "Zelenski".

Los comentarios de Trump sugirieron una renovada frustración con el líder ucraniano. Ambos presidentes han mantenido durante mucho tiempo una relación inestable, aunque sus interacciones parecen haber mejorado durante el primer año de Trump en el cargo.

En ocasiones, Trump se ha mostrado más dispuesto a aceptar las garantías de Putin al pie de la letra que los líderes de algunos aliados de EEUU, lo que ha frustrado a Kiev, a las capitales europeas y a los legisladores estadounidenses, incluidos algunos republicanos.

En diciembre, Reuters informó que los informes de inteligencia estadounidenses seguían advirtiendo que Putin no había abandonado sus objetivos de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que pertenecían al antiguo imperio soviético. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, cuestionó ese informe en aquel momento.

"¡Cuesta lograrlo!"

Tras varios altibajos, las negociaciones lideradas por EEUU se han centrado en las últimas semanas en las garantías de seguridad para una Ucrania de posguerra, a fin de asegurar que Rusia no vuelva a invadirla tras un posible acuerdo de paz.

En términos generales, los negociadores estadounidenses han presionado a Ucrania para que abandone su región oriental del Donbás como parte de cualquier acuerdo con Rusia.

¿Qué se viene?

Funcionarios ucranianos han estado muy involucrados en las recientes conversaciones, lideradas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. Algunos funcionarios europeos han puesto en duda la probabilidad de que Putin acepte algunos términos recientemente negociados por Kiev, Washington y líderes europeos.

Trump declaró a Reuters que desconocía un posible viaje a Moscú de Witkoff y Kushner, del que Bloomberg informó el miércoles. Al preguntársele si se reuniría con Zelenskiy en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, la próxima semana, Trump respondió que sí, pero insinuó que no tenía planes definidos. "Lo haría, si él está allí", respondió Trump. "Voy a estar allí".

Al preguntársele por qué creía que Zelenski estaba retrasando las negociaciones, Trump no dio más detalles, limitándose a decir: "Simplemente creo que, ya saben, le está costando mucho llegar allí".

Zelenski ha descartado públicamente cualquier concesión territorial a Moscú, diciendo que Kiev no tiene derecho bajo la constitución del país a ceder ningún territorio.

Estado de emergencia

El Gobierno de Ucrania, además, ha declarado este miércoles el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del Ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche.

"Las consecuencias de los ataques rusos y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves (...) En general, se declarará el estado de emergencia para el sector energético de Ucrania", ha señalado el presidente ucraniano, Zelenski, en un comunicado en redes sociales tras una reunión al respecto con otras autoridades.

Una mujer camina por una calle durante un corte de electricidad causado por un ataque ruso en Kiev (Ucrania), el 9 de enero de 2026. Ukrinform / NurPhoto via Getty Images

El mandatario ha anunciado el establecimiento de "una sede de coordinación permanente" para abordar la situación en la capital, Kiev, y en este sentido ha encargado al exministro de Defensa y actual titular de Energía, Denis Schmigal, "la supervisión de las labores de apoyo a las personas y las comunidades" afectadas por los cortes en el suministro eléctrico y la carestía de calefacción, además de la "resolución de cuestiones prácticas".

"Hay muchos problemas que requieren una solución urgente", ha declarado tras asegurar que los equipos de reparación, empresas energéticas, servicios municipales y el Servicio Estatal de Emergencias están trabajando "sin descanso" para restablecer el suministro, especialmente en Kiev, donde las redes quedaron inutilizadas durante un ataque ruso el pasado viernes mientras las temperaturas alcanzan los 12 grados bajo cero durante el día y los 18 bajo cero durante la noche.

En esu mensaje, además del diagnóstico, ha anunciado medidas para poner soluciones:

Las administraciones públicas "maximizarán los esfuerzos con sus socios para obtener el equipo necesario y apoyo adicional" y que su Ejecutivo "garantizará la máxima desregulación de todos los procesos para conectar los equipos de energía de reserva a la red".

Ha asegurado que "se está trabajando para aumentar significativamente el volumen de importaciones de electricidad a Ucrania".

Ha ordenado a su Gabinete que revise "las normas del toque de queda para este clima extremadamente frío", alegando que "las personas deben tener el mayor acceso posible a los puntos de asistencia, y las empresas, todas las oportunidades para planificar sus operaciones de acuerdo con la situación del sistema energético".