Una pieza clave de los aviones pone en jaque a Rusia

Las sanciones de Occidente a Rusia por la guerra en Ucrania han tensado las relaciones y han provocado consecuencias imprevistas. La dificultad de los aviones occidentales para volar en Rusia era esperado, pero lo que no se vio venir desde Moscú fue el problema de que afrontarían los aparatos fabricados en la propia Rusia.

Entre ellos, el riesgo que corre de quedarse en tierra el modelo Sukhoi Superjet 100, del que se han fabricado alrededor de 150 unidades, según ha publicado el medio preferente.com.

El presidente del sindicato de tripulantes con base en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, Igor Deldyuzhov, dijo en declaraciones al medio Novye Izvestia que el problema ahora son las bujías defectuosas. Los aviones de este modelo tienen una bujía en cada motor y sin ellas no se encienden. Las bujías se emplean pocas veces durante un vuelo, sólo cuando se despega, aterriza o si hay turbulencias. Pero Rusia no tiene repuestos.

Los pilotos y técnicos rusos, según el mismo medio, llaman la atención sobre los problemas que se generan en el SaM-146, el motor que emplea el Sukhoi Superjet. Este está fabricado con elementos franceses por una sociedad mixta denominada UEC-Saturn, pero particularmente las bujías son fabricadas en Estados Unidos por Unision Industries.

El final de la vida de estos aviones

Ahora, con las sanciones y el bloqueo de Occidente a Rusia, las compras directas a esta compañía no son posibles, por lo que empiezan a desaparecer ya los repuestos. Durante los últimos meses, quedaban reservas en UEC-Saturn, ahora agotadas. Por ello, los rusos ven ya el final de la vida de este modelo de avión.

Rostec, el fabricante del avión (no de los motores), hizo un trabajo de identificación de las necesidades de repuestos, pero no lo hizo sobre los componentes de los motores que están siendo ahora los que faltan. Rusia, además, ha puesto en marcha un programa de sustitución de piezas de avión occidentales, pero esto no se ha solucionado para el caso de las bujías.

Los aviones Sukhoi no vuelan con Aeroflot desde el accidente de Moscú de este avión. Ahora lo hacen con una de sus filiales, Rossiya, aunque están volando al mínimo por el miedo a la falta de este repuesto. Actualmente hay 148 aviones Sukhoi Superjet 100 operativos, de los cuales la mitad son de Rossiya, la filial de Aeroflot.