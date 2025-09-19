Portugal, también: reconocerá el Estado de Palestina antes de la Asamblea General de la ONU

El nuevo primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, en su encuentro esta semana con el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugal, también. El Gobierno del país luso ha anunciado que reconocerá el Estado de Palestina en un acto previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El gesto, que se oficializará este domingo 21 de septiembre, llega tras haber hecho lo propio potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que aprovecharán igualmente la reunión de la ONU para dar reconocimiento a Palestina.

La noticia la ha confirmado en un breve comunicado el Ministerio de Exteriores, cuyo titular, Paulo Rangel, adelantó desde Reino Unido el lunes que no veía obstáculo alguno al reconocimiento y que se reuniría tanto con el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, como con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de confirmar la decisión.

De cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo Debate General comenzará el martes 23 en la sede de Nueva York, se espera que sea Emmanuel Macron quien encabece la 'causa' palestina. Según diversas fuentes, está previsto una declaración del presidente de Francia, un reconocimiento que anunció ya en julio.

Desde entonces, Macron ha ido sumando aliados que deseaban aprovechar el marco de la ONU. Son los casos no sólo de Reino Unido, Canadá y Australia, sino de Bélgica, Luxemburgo, Malta o Andorra. Y, ahora, de Portugal

En esa lista no está España porque el Gobierno de Pedro Sánchez ya dio el paso de reconocer oficialmente el Estado de Palestina antes, el 28 de mayo, en una declaración compartida con Irlanda y Noruega.