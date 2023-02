La promesa de China a Borrell sobre la entrega de armas a Rusia

Anadolu Agency via Getty Images

El catalán Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, adelantó en el día de ayer algunas de las claves que pueden arrojar algo de luz al conflicto entre Rusia y Ucrania en estos momentos, manteniéndose firme en la postura que la Unión lleva adoptando desde el inicio del conflicto.

Justo cuando se cumple un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania, ordenada por Vladimir Putin, también se ha producido un hecho que mantiene en vilo a la comunidad europea y a EE.UU: la suspensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) por parte de Vladimir Putin.

La firma de este pacto, ratificado por Rusia y EE.UU para la reducción y control de las armas nucleares, saltó por los aires en el día de ayer tras la postura adoptada por el líder ruso, que en el día de hoy ha confirmado su apuesta por potenciar "la triada nuclear rusa", algo que ha generado inquietud en el seno de la Unión Europea.

"Rusia es invencible"

El pasado martes y durante un discurso en la Duma, Vladimir Putin aseguró que es "imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla" y justificó ante su población la invasión al país vecino asegurando que fue Rusia el primer país agredido.

En este sentido, Borrell tildó de "enorme ingenuidad" las voces que apuntan a un desarme ucraniano por parte de la UE, asegurando que eso no garantiza el final de la guerra, ya que Ucrania no podría defenderse de los ataque rusos. Finalmente sostuvo que "no es excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para parar la guerra".

Borrell sobre la relación entre Rusia y China

En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el alto mandatario europeo reveló una de las conversaciones que mantuvo en los últimos días con uno de los actores que más relevancia ha adquirido en la guerra con el paso de los meses: China.

Según contó Borrell, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebró el pasado fin de semana, intercambió impresiones con el nuevo Consejero de Estado de Asuntos Exteriores chino acerca del papel que pretende adoptar el gigante en el conflicto.

En esa conversación, Borrell se mostró preocupado por la deriva de China como aliado de Rusia en la guerra y lo que esta alianza podría suponer en el plano geopolítico. En palabras de Borrell, la postura china respecto al conflicto le dejó tranquilo: "China ni ha entregado ni va a entregar armas a Rusia".

Estas palabras fueron pronunciadas por el responsable de Asuntos Exteriores chino, que aseguró que la política exterior de su país no se centra en armar a ningún país en conflicto, aunque se trate de Rusia, con quien le une una relación de cooperación y confianza absoluta.