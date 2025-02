Putin sostiene que los políticos europeos no tardarán "en mover suavemente la cola ante su amo, Trump"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este domingo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "restablecerá el orden" mundial "con rapidez" y acabará sometiendo sin problemas a las "élites europeas" que han intentado boicotear, a juicio del mandatario ruso, su retorno a la Casa Blanca.

"Con su carácter y su perseverancia, Trump restablecerá el orden con rapidez. Pronto, todos se pondrán a los pies de su amo y moverán suavemente la cola", ha asegurado en declaraciones a la radiotelevisión pública rusa.

Putin insistió en la noción de estas "élites", que han "luchado activamente" para impedir que Trump se alzara de nuevo con la victoria en las pasadas elecciones de noviembre. "Creo que les gustaba más la forma de pensar de (su predecesor) Biden, pero Trump tiene ideas diferentes sobre lo que es bueno y lo que es malo, incluso en política de género y otros temas", ha manifestado el presidente ruso.

"Simplemente no les gusta Trump y lucharon activamente contra él", ha añadido Putin tras asegurar que estas élites "interfirieron en la vida política y en el proceso electoral en Estados Unidos" para acabar "confundidos" cuando el mandatario republicano consiguió el triunfo en las urnas.

Putin aprovechó también para dedicar unas palabras particulares a Alemania- especialmente en medio de la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, a la que Rusia no fue invitada por invadir Ucrania- al considerar que la generación actual no tiene culpa de los crímenes del nazismo.

"La sociedad alemana actual no tiene nada que ver con esto. Sí, la memoria histórica, por supuesto, existe y debemos recordarla, y no debemos olvidarla, pero trasladar la culpa a la generación actual de alemanes por lo que sucedió me parece injusto", ha añadido Putin.

Esta declaración del mandatario ruso repite la efectuada por el magnate Elon Musk durante una reciente participación en un mitin del ultraderechista partido alemán Alternativa para Alemania, condenada luego por el Gobierno de Berlín al entender que esta reticencia a la hora de asumir la llamada "culpa histórica" es, en realidad, un término filonazi.