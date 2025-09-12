Qatar llama "extremista sanguinario" a Netanyahu y estudia con sus vecinos la respuesta al ataque en Doha

El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 11 de septiembre de 2025.

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha condenado esta madrugada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la "violación de la soberanía del Estado miembro de la ONU" en el ataque en su capital, Doha, por parte de un Estado israelí "liderado por extremistas sanguinarios", en referencia a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, ha afeado su "vergonzosa justificación".

"Israel, liderado por extremistas sanguinarios, ha traspasado todas las fronteras, todas las limitaciones en cuanto al comportamiento entre Estados e individuos", ha denunciado Al Thani, que ha preguntado a los demás líderes presentes si "han oído hablar de algún Estado que ataque al mediador de esta manera".

Asimismo, ha rechazado la "vergonzosa justificación" del ataque esbozada por Netanyahu, quien comparó la actuación de su país con la de Estados Unidos tras los atentados del 11-S. "Estados Unidos nunca ha atacado a los negociadores", afirmó antes de realizar "un llamamiento a la paz, no a la guerra". "No nos dejaremos disuadir por quienes instan a la guerra y la destrucción", ha defendido.

En su favor ha intervenido el delegado de Kuwait, Tareq al Banai, que, en representación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -constituido por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y los propios Qatar y Kuwait-, ha subrayado que "la plena responsabilidad del atroz ataque recae sobre los hombros de Israel".

"No toleraremos ningún ataque contra la seguridad de nuestros países ni la estabilidad de nuestra región", ha enfatizado antes de advertir de que "la seguridad nacional de los Estados del CCG es una línea roja, y actos similares se enfrentarán con acciones colectivas, de naturaleza más dura, y medidas legales y políticas como disuasión".

Thani ha anunciado que acogerá una cumbre regional de dos días de duración que se celebrará en Doha el domingo para formular una respuesta coordinada ante los ataques aéreos contra Hamás. El equipo negociador en Doha se disponía a reunirse con mediadores para debatir una propuesta estadounidense de alto el fuego para poner fin a las hostilidades en Gaza, que se acercan rápidamente a los dos años.

Más tarde, en una entrevista en la CNN, el mandatario ha ido más allá al afirmar se que ha "acabado con cualquier esperanza" de liberar a los rehenes israelíes que quedan en Gaza, unos 40 de ellos con vida. "La mañana del ataque me reuní con una de las familias de los rehenes", declaró Al Thani. "Cuentan con esta mediación. No tienen otra esperanza. Lo que ha hecho Netanyahu es acabar con cualquier esperanza para esos rehenes", insiste.

Un edificio dañado tras el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Doha (Qatar), el 9 de septiembre de 2025. Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

"No hay santuario para terroristas"

Por su parte, el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha argumentado que los objetivos del ataque de su país en la capital qatarí "no son políticos, diplomáticos ni representantes legítimos".

"No hay santuario para los terroristas, ni en Gaza, ni en Teherán, ni en Doha. No hay inmunidad para los terroristas", ha aseverado antes de advertir que, "o Qatar condena a Hamás, lo expulsa y lo lleva ante la justicia, o Israel lo hará".

El cruce de declaraciones se ha producido en el marco de la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha condenado los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí contra la capital de Qatar, si bien han evitado mencionar como responsable a Israel en un documento firmado por sus 15 Estados miembros, incluido Estados Unidos.

La explosión de Doha mató a seis personas. Hamás afirma que su cúpula directiva sobrevivió al atentado, aunque varios miembros de menor rango perdieron la vida, incluido el hijo de Khalil al Hayya. Su padre fue uno de los encargados en anteriores negociaciones de alto el fuego e intercambio de prisioneros, y estaba presente también en Doha en el momento del ataque.

El jueves se celebró un funeral por las seis víctimas en la mezquita Jeque Mohammed bin Abdul Wahhab. Según testigos presenciales, el templo, con capacidad para 30.000 fieles, estaba lleno. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, acompañado de altos funcionarios qataríes, asistió a las oraciones fúnebres.

Una serie de líderes regionales, entre ellos el jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan, de Emiratos Árabes Unidos, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acudieron el miércoles a Doha en muestra de solidaridad con Qatar y para formular una respuesta a lo que constituye un ataque israelí sin precedentes contra la región.