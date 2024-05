¿Qué posibilidades tiene Donald Trump de acabar en la cárcel?

El expresidente Donald Trump, declarado culpable de todos los cargos en un juicio penal inédito en Nueva York este jueves, se proclamó "preso político" en un mensaje a sus seguidores para que sigan donando dinero a su campaña para las próximas elecciones.

Donald Trump se convirtió este jueves en el primer expresidente de Estados Unidos al que declaran culpable en un juicio penal. En su caso, por los 34 cargos por delitos graves de falsificación de documentos relacionados con el pago a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio y no revelase un affaire antes de las presidenciales de 2016.

El magnate, sentado en el banquillo de los acusados con cara triste y el ceño fruncido, escuchó el veredicto de los doce miembros del jurado popular de Nueva York que lo han juzgado, aunque es posible que el resultado no le haya sorprendido. Un día antes, en una improvisada rueda de prensa, Trump aseguró que ni a la Premio Nobel de la Paz, Teresa de Calcuta, la podrían declarar "no culpable" en este juicio "amañado".

Conocido ya el veredicto, Donald Trump ha insistido en la tesis de que la Administración Biden está detrás de este histórico proceso judicial. Lo recordó nada más salir del tribunal y volvió a repetirlo en la página donde recauda fondos para la campaña electoral de las presidencias de noviembre. "Última hora: me acaban de condenar en un JUICIO AMAÑADO que pretende interferir en nuestras elecciones", indicó el republicano en un mensaje donde aparece retratado con su habitual traje, el puño en alto, semblante de sufrimiento y, en el pie de foto, las palabras "PRESO POLÍTICO".

Según varios medios, la página oficial de donaciones del Partido Republicano quedó bloqueada cerca de una hora tras conocerse el veredicto y muchos usuarios indicaron en redes sociales que habían enviado dinero a la campaña de Trump tras conocer la noticia.

Después del histórico veredicto, toca esperar seis semanas. El tiempo que se ha dado el juez del 'Caso Stormy Daniels', Juan Merchan, para redactar una sentencia que leerá el próximo 11 de julio, a cuatro días del inicio de la Convención Nacional Republicana (15 de julio) y de la que, salvo sorpresa, Donald Trump saldrá como candidato oficial de los republicanos en las elecciones presidenciales de noviembre.

La sentencia del juez Merchan debe deshojar también la margarita y resolver una de las muchas preguntas que ha surgido esta noche y que marcará, sin lugar a dudas, la campaña electoral de noviembre: ¿Puede ir Donald Trump a la cárcel?. Aunque esto no es suficiente para apartarlo de la carrera a la Casa Blanca, son varios los expertos que han apuntado ya que es muy complicado que el magnate vaya a entrar en prisión.

El jurado de su juicio en Nueva York no le absolvió de ninguno de los 34 cargos en su contra, cada uno de los cuales puede suponer una multa de hasta 5.000 dólares y de hasta cuatro años en prisión, en caso de que llegara a imponerle la máxima pena. No obstante, lo más probable es que se dictará que lo decidido para cada uno de esos cargos se cumpla a la vez, lo que haría que ese periodo entre rejas se redujera a cuatro años.

Dan Horwtitz, abogado de defensa que en el pasado llevó casos de ‘cuello blanco' para la oficina de la Fiscalía del distrito de Manhattan, apuntó este jueves en la cadena CBS News que la posibilidad de un arresto domiciliario es la más factible. Esa sentencia permitiría al exmandatario y precandidato para las elecciones de noviembre proseguir su campaña, aunque fuera de forma virtual.

Pero las posibilidades son amplias: el juez Juan Merchan, en opinión del experto "podría sentenciarlo a un periodo de meses o semanas de cárcel o podría exigirle ir a la cárcel todos los fines de semana durante un tiempo y luego cumplir el resto de la pena en libertad condicional". Los 77 años de edad del expresidente republicano, su estatus y la falta de antecedentes se presentan como puntos a su favor.

Según el canal NBC News, un análisis de "miles de casos" similares al protagonizado por Trump apunta que "muy poca gente" acaba entre rejas: apenas uno de cada diez condenados por falsificación de registros comerciales, y esos casos solían involucrar además otros delitos.

El diario The New York Times dejó claro este jueves que no se puede dar nada por sentado: "Aunque no ha habido indicios de qué podría decidir el juez Merchan, ha hecho saber que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Trump lo ha atacado y denunciado continuamente como “parcial y corrupto”, apuntó ese rotativo.

De momento Trump sigue siendo un hombre libre y una sentencia de cárcel no invalidaría su candidatura ni su eventual presidencia. La Constitución estadounidense no prevé nada al respecto, pues solo exige a los presidentes que tengan al menos 35 años y que sean ciudadanos estadounidenses que hayan vivido en el país durante 14 años.