Quién sí y quién no está en la lista de 250 presos palestinos con cadena perpetua liberados por Israel

Trabajadores de la Cruz Roja esperan a las puertas de la prisión de Ofer, en Israel.

La paz en Gaza empieza a ser una realidad tras dos años de pesadilla. La firma por parte de Israel y Hamás de un acuerdo de paz basado en el plan auspiciado por Donald Trump ha dado lugar a movimientos inmediatos. Los combates y los bombardeos han cesado, los soldados hebreos han retrasado sus posiciones y en paralelo los dos bandos diplomáticos han dado sus primeros pasos. Hamás ha prometido liberar a todos sus rehenes de aquí al lunes e Israel ya ha anunciado quiénes serán los presos palestinos liberados pese a estar condenados a cadena perpetua.

Este viernes, el Ministerio de Justicia israelí ha hecho pública la lista de los 250 presos detenidos con anterioridad al 7-O y condenados a la mayor pena de cárcel en el país. Este grupo se sumará a los cerca de 1.700 detenidos a raíz de su implicación en los atentados de Hamás.

De acuerdo con el diario Jerusalem Post, en la nómina de liberados están Iyad Abu al-Rub, comandante de la Yihad Islámica en Yenin y responsables de numerosos atentados en los primeros 2000. Igualmente figura Ra'ad Sheikh, un oficial de policía palestino que participó en el llamado 'linchamiento de Ramallah'.

Igualmente aparecen los nombres de otros terroristas y miembros de Hamás como Imad Salah Abd al-Fattah Qawasmeh o Baher Badr, el primero como cerebro de varios atentados; el segundo por planificar el atentado con bomba en una estación de autobuses cerca de una base militar en 2004, un cargo que le valió hasta 11 cadenas perpetuas. Idéntica condena recibió Riad Al-Amor, como miembro de una célula terrorista en Belén y por ser responsable de varios atentados mortales durante la Segunda Intifada.

La nómina incluye a Mahmoud Moussa Issa, responsable del secuestro y muerte de un oficial de policía en los años 90 y Ahmad Jamal Ahmad Qanba, que asesino a un rabino en 2018.

Ayham Kamamgi, quien fuera comandante de las Brigadas de Al-Aqsa en Yenín y condenado a dos cadenas perpetuas por secuestro y asesinato, será otro de los liberados en el intercambio, igual que Murad Badr Abdallah Dais, en prisión desde que asesinó a una enfermera israelí en el asentamiento de Otniel en 2016.

Idéntico destino correrán Iham Fuad Naif Kamamji, miembro de la Yihad Islámica Palestina, Ahmad Kaabneh o Ayman Kurd, con delitos de sangre a sus espaldas años atrás.

En el capítulo de ausentes, como detalla EFE, no se encuentran nombres de peso como Marwan Barghouti, considerado el sucesor de Mahmud Abás al frente de la Autoridad Palestina y detenido a comienzos del milenio, o Ahmed Saadat, quien fuera secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina.