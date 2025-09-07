Resurgen los rumores sobre las consultas místicas de Putin sobre el devenir de la guerra

Putin habría consultado durante su viaje a Mongolia a unos chamanes mongoles el posible despliegue de armas nucleares, según recogen fuentes rusas y el diario británico Express. No es la primera vez que surgen especulaciones de este tipo.

De hecho, el líder ruso es conocido por su "actitud especial hacia el misticismo" e incluso en 2018 hubo rumores de que se pudo bañar en sangre de ciervo rojo siberiano para mejorar su vitalidad. En este sentido, el fundador del canal de oposición TV Dozhd, Mijail Zygar, afirmó que el ruso cuenta con un fuerte interés en las "tradiciones paganas".

"Mongolia y Tuvá son consideradas el hogar de los chamanes más poderosos del mundo. Vladímir Putin es conocido desde hace tiempo por su especial actitud hacia el misticismo. Y, al parecer, combina su interés por el misticismo ortodoxo con las tradiciones paganas", escribe el diario alemán Der Spiegel.

Cabe destacar que Mongolia continúa siendo miembro de la Corte Penal Internacional, la cual emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia el año pasado por deportar niños ucranianos. Sin embargo, durante la visita del mandatario, las autoridades mongolas no consiguieron frenar a Putin durante su visita.

A pesar de ello, el Kremlin ha rechazado categóricamente dichas afirmaciones y ha asegurado que "las circunstancias mencionadas relacionadas con la visita del presidente ruso a Mongolia en septiembre de 2024 no tienen relación con la realidad".