Revelan la "Cúpula de Miguel Ángel", el sistema de defensa multidominio que defiende de cohetes de todas direcciones
El objetivo es "defender y proteger infraestructuras críticas, áreas urbanas sensibles, territorios y activos de interés nacional y europeo".
Los diferentes conflictos armados que asolan el planeta están haciendo que muchos países estén volviendo a situar al armamento militar como una de las prioridades a las que destinar recursos económicos.
Para dar respuestas a las necesidades defensivas, la multinacional italiana Leonardo (dedicada a los sectores de defensa, de seguridad y aeroespacial) ha presentado su nuevo sistema de defensa multidominio que permite defender el espacio aéreo de cohetes enemigos: la "Cúpula de Miguel Ángel".
Tal y como recoge el medio de comunicación especializado en defensa EDR Magazine, el CEO y director general de Leonardo, Roberto Cingolani, ha expresado que "el proyecto de sistema de defensa integrado avanzado desarrollado por Leonardo (bautizado como Michelangelo Dome) nace de la necesidad de defender y proteger infraestructuras críticas, áreas urbanas sensibles, territorios y activos de interés nacional y europeo, mediante una solución modular, abierta, escalable y multidominio".
En ese sentido, Cingolani ha destacado que este nuevo sistema de defensa "está siendo desarrollado por un equipo integrado que incluye al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas italianas. Sin su contribución, solo estaríamos hablando de un ejercicio tecnológico ilusorio. La interacción continua y la participación directa de las Fuerzas Armadas en el diseño de la arquitectura del sistema, en función de sus necesidades y requisitos, es absolutamente esencial, especialmente para programas de esta magnitud".
Una de las características que diferencian a la "Cúpula de Miguel Ángel" del resto de sistemas defensivos existentes es que lleva a cabo una gestión simultánea e integrada de amenazas heterogéneas. Para ello, el sistema aprovecha la interconexión entre los dominios aéreo, marítimo, terrestre y espacial. Esa interacción surge dentro de un entorno ciberseguro respaldado por un sofisticado sistema de inteligencia artificial.
"La plataforma crea una cúpula de seguridad dinámica capaz de detectar, rastrear y neutralizar amenazas incluso en caso de ataques a gran escala, en todos los dominios operativos: amenazas aéreas y de misiles (incluyendo misiles hipersónicos y enjambres de drones), ataques marítimos de superficie y submarinos, y fuerzas terrestres hostiles", ha explicado al respecto el CEO y director general de Leonardo.
Desde la compañía estiman que una versión inicial de la arquitectura de la "Cúpula de Miguel Ángel" será entregada al Ministerio de Defensa de Italia a finales de 2027.