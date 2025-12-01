Revelan la "Cúpula de Miguel Ángel", el sistema de defensa multidominio que defiende de cohetes de todas direcciones

Los diferentes conflictos armados que asolan el planeta están haciendo que muchos países estén volviendo a situar al armamento militar como una de las prioridades a las que destinar recursos económicos.

Para dar respuestas a las necesidades defensivas, la multinacional italiana Leonardo (dedicada a los sectores de defensa, de seguridad y aeroespacial) ha presentado su nuevo sistema de defensa multidominio que permite defender el espacio aéreo de cohetes enemigos: la "Cúpula de Miguel Ángel".

Tal y como recoge el medio de comunicación especializado en defensa EDR Magazine, el CEO y director general de Leonardo, Roberto Cingolani, ha expresado que "el proyecto de sistema de defensa integrado avanzado desarrollado por Leonardo (bautizado como Michelangelo Dome) nace de la necesidad de defender y proteger infraestructuras críticas, áreas urbanas sensibles, territorios y activos de interés nacional y europeo, mediante una solución modular, abierta, escalable y multidominio".

En ese sentido, Cingolani ha destacado que este nuevo sistema de defensa "está siendo desarrollado por un equipo integrado que incluye al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas italianas. Sin su contribución, solo estaríamos hablando de un ejercicio tecnológico ilusorio. La interacción continua y la participación directa de las Fuerzas Armadas en el diseño de la arquitectura del sistema, en función de sus necesidades y requisitos, es absolutamente esencial, especialmente para programas de esta magnitud".

Una de las características que diferencian a la "Cúpula de Miguel Ángel" del resto de sistemas defensivos existentes es que lleva a cabo una gestión simultánea e integrada de amenazas heterogéneas. Para ello, el sistema aprovecha la interconexión entre los dominios aéreo, marítimo, terrestre y espacial. Esa interacción surge dentro de un entorno ciberseguro respaldado por un sofisticado sistema de inteligencia artificial.

"La plataforma crea una cúpula de seguridad dinámica capaz de detectar, rastrear y neutralizar amenazas incluso en caso de ataques a gran escala, en todos los dominios operativos: amenazas aéreas y de misiles (incluyendo misiles hipersónicos y enjambres de drones), ataques marítimos de superficie y submarinos, y fuerzas terrestres hostiles", ha explicado al respecto el CEO y director general de Leonardo.

Desde la compañía estiman que una versión inicial de la arquitectura de la "Cúpula de Miguel Ángel" será entregada al Ministerio de Defensa de Italia a finales de 2027.