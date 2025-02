Rusia se embiste contra Chernóbil

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este viernes, a pocas horas de su reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que un dron ruso cargado con explosivos ha impactado en una estructura que previene de los escapes de radiación en la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, y que, aunque los daños son significativos, por ahora los niveles de radiación no han subido.

“Esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EE.UU, junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad. El único país del mundo que ataca estas infraestructuras, que ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin tener en cuenta en lo más mínimo las consecuencias es Rusia”, dijo en X Zelenski, que explicó que la estructura en cuestión resultó dañada por el ataque ruso.

El presidente ucraniano explicó que la estructura en cuestión resultó dañada por el ataque ruso pues el impacto provocó un incendio que ya ha sido extinguido. “En este momento, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo evaluados constantemente. Según las evaluaciones preliminares, el daño en la estructura de protección es significativo”, agregó el presidente ucraniano.

La estructura protege, según ha explicado Zelenski, el cuarto reactor de la central de Chernóbil, que quedó destruido en la explosión que provocó la catástrofe nuclear de 1986, la más grave de la historia de la humanidad.

Zelenski ha declarado que Rusia es “una amenaza terrorista para el mundo entero” y ha denunciado que el Ejército ruso “lleva a cabo este tipo de ataques contra la infraestructura y las ciudades de Ucrania” cada noche. “Esto significa que, definitivamente, Putin no se prepara para negociar, se prepara para seguir engañando al mundo”, añadió el presidente ucraniano, que pidió más presión internacional sobre Rusia.

La Fuerza Aérea ucraniana había informado antes de que Zelenski diera a conocer este incidente del derribo de 73 drones iraníes Shahed y de otros modelos sobre varias regiones de Ucrania. Rusia ataca cada noche territorio ucraniano con decenas de drones kamikaze adquiridos de Irán.

Poco después del anuncio de Zelenski, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado el impacto de un dron contra el sarcófago de protección del reactor (NSS) de la citada central, pero señalado que no se ha detectado de momento un aumento de la radiación.

"En este momento, no hay indicios de que se haya producido una brecha en la contención interior del NSC. Los niveles de radiación dentro y fuera siguen siendo normales y estables. No se ha informado de víctimas. El OIEA sigue supervisando la situación", informó esta agencia de la ONU en la red social X.

Esta agencia de la ONU informó de que el ataque tuvo lugar sobre las 01.50 y causó un fuego en el conocido como nuevo sarcófago de seguridad (NSS), la estructura que protege los restos del reactor número 4 de esa antigua central, que en 1986 sufrió uno de los accidentes nucleares más graves de la historia.

Rafael Grossi, director general del OIEA, aseguró que este ataque, que el Gobierno ucraniano atribuye a Rusia, así como el aumento de la actividad militar alrededor de la central de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, "ponen de relieve los persistentes riesgos para la seguridad nuclear".

El OIEA lleva desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania advirtiendo del riesgo de un grave accidente nuclear debido a los combates y ataques en torno a las instalaciones atómicas ucranianas, especialmente Zaporiyia.

Esta central, la más grande de Europa, está ocupada por tropas rusas desde casi el comienzo de la agresión a Ucrania, y ha sufrido numerosos cortes de suministro eléctrico que han puesto en riesgo los sistemas de refrigeración de los reactores.

Rusia niega su implicación en el ataque

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido a desmentir las acusaciones llegadas de Ucrania, afirmando que, si bien "no cuenta con información precisa" sobre lo sucedido, "no puede hablarse de ataques (de las tropas de Moscú) contra instalaciones de infraestructura nuclear".

"Cualquier afirmación sobre que este fue el caso no es cierta", ha manifestado, antes de insistir en que "el Ejército de Rusia no hace estas cosas", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Lo más probable es que estemos hablando de otra provocación, de una falsificación. Es lo que le gusta al régimen de Kiev y a veces no duda en hacerlo", ha zanjado.

¿Qué pasa en Zaporiyia?

Justo esta mañana se ha sabido también que las autoridades prorrusas instaladas en la zona de la provincia ucraniana de Zaporiyia -ocupada por las tropas de Moscú- han denunciado "daños críticos" en equipamiento de la planta térmica de la zona, a causa de un ataque con artillería lanzado en las últimas horas por el Ejército de Ucrania.

El Ministerio de Energía provincial ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque con artillería contra la planta térmica de Zaporiyia" poco antes de la medianoche y ha afirmado que "hay daños críticos en equipamiento energético". Así, ha recalcado que "no hay víctimas mortales o heridos entre el personal o los civiles", si bien ha reseñado que el ataque ha causado un apagón que afecta a "más de 50.000" personas, con impacto sobre el servicio en las localidades de Energodar, Kamenka-Dneprovski y Veselovski.

Un militar ruso custodia las instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia. ALEXANDER ERMOCHENKO via REUTERS

"Los ingenieros están trabajando de forma intensa para restaurar el suministro eléctrico", ha afirmado, al tiempo que ha pedido a la población que "mantenga la calma" y "entienda la situación", así como que siga la información relevante a través de los canales oficiales.

Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS, el ataque ha provocado además el corte indefinido del funcionamiento de la única línea de suministro de apoyo a la central nuclear de Zaporiyia, mientras que especialistas "analizan la extensión de los daños" en la zona, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

La denuncia ha sido formulada dos días después de que Kiev y Moscú intercambiaran acusaciones en torno a la suspensión de una rotación de personal del Organismo Internacional para la Energía Atómica en la central. El director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó que la rotación fue cancelada a causa de la "intensa actividad militar" en la zona, "pese a las garantías por escrito recibidas por parte de ambas partes sobre que la rotación planeada tendría lugar en un contexto de seguridad".

La central nuclear de Zaporiyia, situada en el sur de Ucrania, fue escenario de enfrentamientos durante los primeros compases de la guerra en Ucrania y pocas semanas después cayó en manos de Moscú, que en colaboración con Kiev permite a expertos del OIEA ingresar en las instalaciones para garantizar su seguridad.