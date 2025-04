Rusia esconde bombas en juguetes sexuales para atacar a Europa

Rusia utilizó dispositivos incendiarios ocultos en juguetes sexuales y cosméticos falsos para atacar almacenes en el Reino Unido, Alemania y Polonia, informó Reuters. La agencia de noticias señala que estos ataques con paquetes bomba en Europa son parte de una supuesta operación de inteligencia rusa.

Las bombas, fabricadas con una mezcla química que incluía magnesio altamente reactivo, se activaban mediante temporizadores baratos, comúnmente utilizados para rastrear llaves perdidas, según los investigadores. Los tubos de cosméticos de los paquetes estaban llenos de gel inflamable.

La investigación, además, está examinando un presunto sabotaje vinculado al servicio de inteligencia militar de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia (GRU), según ha señalado el medio The New Voice of Ukraine. Los jefes de seguridad europeos hicieron públicos los incendios de paquetes en octubre, describiéndolos como parte de una "guerra híbrida" librada por Rusia para desestabilizar el funcionamiento de los países que apoyan a Ucrania, que involucra tácticas como incendios provocados y ciberataques.

Las explosiones ocurrieron entre el 19 y el 21 de julio de 2024 en los centros logísticos de DHL en Birmingham (Inglaterra); Leipzig (Alemania); y cerca de Varsovia (Polonia). Dos funcionarios de seguridad de la UE declararon a Reuters que las tácticas de la célula polaca se asemejaban a los métodos de inteligencia rusos, y que a menudo involucraban a delincuentes locales reclutados a través de Telegram.

La fiscalía polaca afirma que un ucraniano, identificado como Vladislav D., recibió instrucciones de un agente del GRU conocido simplemente como "Voina". Los investigadores alegan que Vladislav recogió materiales en Lituania, armó paquetes bomba camuflados con almohadas, cosméticos y juguetes sexuales, y los entregó a un contacto en Vilna usando la palabra clave "Mary". Este hombre, que niega los cargos, fue arrestado en Polonia a principios de agosto.

Las autoridades también acusan a un ciudadano ruso, Alexander B., de espiar cargamentos con destino a Norteamérica enviando paquetes desde Varsovia a Washington y Ottawa. Fue detenido en Bosnia y posteriormente extraditado a Polonia.

En noviembre, The Wall Street Journal informó que Rusia planeaba provocar incendios a bordo de aviones de carga o pasajeros con destino a Estados Unidos y Canadá. En enero, The New York Times publicó que, tras una serie de advertencias de la Casa Blanca, el presidente ruso, Vladimir Putin, pareció detener la campaña de sabotaje, aunque funcionarios estadounidenses afirmaron que no está claro si esa pausa será permanente.