Rusia golpea Kiev con uno de los ataques más duros de toda la guerra y usa el misil hipersónico Oreshnik, capaz de portar carga nuclear

Una de las imágenes del día del ataque ruso sobre Kiev, uno de los más duros en lo que va de conflicto.

Kiev ha vivido una de las noches más devastadoras desde el comienzo de la invasión rusa. Misiles balísticos, drones kamikaze y proyectiles hipersónicos han golpeado durante horas la capital ucraniana y su periferia en un ataque masivo que deja ya al menos cuatro muertos y más de un centenar de heridos, según las autoridades ucranianas.

Pero más allá de la magnitud del bombardeo, hay un detalle que ha disparado la preocupación en Europa: Rusia ha confirmado el uso del misil hipersónico Oreshnik, un proyectil diseñado para poder transportar carga nuclear y cuyo despliegue añade una enorme carga simbólica y estratégica a la ofensiva.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que el ataque ha “dañado o destruido” más de 30 edificios de Kiev y volvió a pedir apoyo internacional urgente frente a una escalada que calificó de “terrorismo ruso”.

Explosiones durante horas y barrios enteros bajo ataque

Las primeras explosiones comenzaron alrededor de la una de la madrugada. Poco después, las alarmas antiaéreas empezaron a sonar en distintas regiones de Ucrania mientras la Fuerza Aérea detectaba “decenas” de misiles y drones dirigiéndose hacia Kiev y sus alrededores.

Los impactos alcanzaron numerosos distritos de la capital ucraniana, entre ellos Shevchenkivskii, Darnytskii, Obolonskii, Solomianskii, Dniprovskii y Podil. Fragmentos de misiles cayeron sobre edificios residenciales, escuelas, supermercados, almacenes y residencias estudiantiles.

Uno de los ataques más graves golpeó un edificio residencial de 24 plantas en el distrito de Shevchenkivskii. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que decenas de personas tuvieron que ser hospitalizadas, incluidos varios menores.

El Oreshnik cambia el tono del ataque y dispara la inquietud en Europa

La gran diferencia respecto a otros bombardeos recientes está en el uso del misil Oreshnik.

Rusia confirmó oficialmente el lanzamiento de este proyectil hipersónico, algo especialmente significativo porque el sistema está capacitado para portar carga nuclear. Aunque Moscú no ha utilizado armamento nuclear, el simple despliegue del misil ha sido interpretado por varios aliados europeos de Kiev como una demostración de intimidación estratégica.

Zelenski hizo referencia directa al arma utilizada: “Han lanzado su Oreshnik. Hoy, todo aquel en el mundo que no guarde silencio y ayude a Ucrania es un defensor de la vida”.

El ataque también incluyó misiles Iskander, Jinzal y Tsirkon, además de drones de ataque, según el Ministerio de Defensa ruso.

Museos destruidos, daños en la OMS y la residencia del embajador de Albania alcanzada

La dimensión del bombardeo fue mucho más allá de objetivos militares. Entre los edificios dañados o destruidos aparecen el Museo de Chernóbil, el Museo Nacional de Arte y la sede de la cadena pública alemana ARD. También resultaron afectadas oficinas de la Organización Mundial de la Salud.

Uno de los episodios más delicados afectó a la residencia del embajador de Albania en Kiev. Aunque el diplomático salió ileso, el incidente provocó una protesta formal del Gobierno albanés, que convocó al embajador ruso.

Moscú sostiene una versión completamente distinta. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los bombardeos estaban dirigidos exclusivamente contra “instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa ucraniana”. Según el Kremlin, el ataque responde al bombardeo ucraniano del viernes sobre una residencia de estudiantes en Lugansk que dejó 21 muertos.

Rusia aseguró además que “todos los objetivos de la misión fueron alcanzados”. Sin embargo, las imágenes difundidas desde Kiev muestran graves daños en infraestructuras civiles y barrios residenciales, algo que vuelve a colocar el foco internacional sobre la creciente intensidad de la campaña aérea rusa.

Rusia ha intensificado en los últimos meses el uso combinado de drones baratos, misiles balísticos e hipersónicos para saturar las defensas antiaéreas ucranianas. La estrategia busca agotar recursos, dañar infraestructuras y aumentar la presión psicológica sobre la población civil.