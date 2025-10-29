Rusia tacha de "alarmante" la idea de Francia de mandar soldados a Ucrania

Según un informe del Servicio de Inteligencia Ruso (SVR), Francia se está preparando para mandar a Ucrania a 2.000 soldados que lucharían en el bando del país presidido por Volodímir Zelenski.

Esa supuesta idea del país galo ha sido tachada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, como "alarmante". Además, Peskov ha señalado que si Europa decide seguir apoyando a las fuerzas ucranianas, ello supondrá un incremento de los gastos para sus contribuyentes.

"Los europeos deben prepararse para el hecho de que, si continúan sus relaciones con el régimen de Kiev como lo hacen ahora, tendrán que pagar más y durante más tiempo", ha expresado el portavoz del Kremlin.

Francia no ha hecho ningún comentario a esas declaraciones de Dmitri Peskov, ya que la intención del país es desplegar tropas en territorio ucraniano una vez que el conflicto armado llegue a su fin.

Por otro lado, Peskov ha sido preguntado acerca de si Rusia ha hablado con las autoridades chinas e indias acerca de los intentos de EEUU de obligarlos a dejar de comprar petróleo y gas de fabricación rusa.

En ese sentido, el portavoz del Kremlin ha indicado que Rusia trata de ofrecer recursos energéticos a un precio competitivo, pero que la decisión de adquirir los mismos o no recae en cada país.

"Ofrecemos nuestro producto. Este producto es estratégicamente importante para muchos países. Es competitivo y atractivo. A partir de ahí, cada país decide qué grado de atractivo tiene y en qué medida otras alternativas propuestas pueden competir con nuestro producto", ha afirmado Dmitri Peskov.

Al respecto, Peskov ha destacado el interés de Hungría en hacerse con recursos energéticos fabricados por Rusia. "En general, Orbán (el primer ministro de Hungría) defiende los intereses de su país. Cualquier país está interesado en adquirir bienes estratégicos como recursos energéticos de mejor calidad, en mayores cantidades y a precios más bajos", ha resaltado el portavoz del Kremlin.