Rusia presenta su súper misil único y los analistas sentencian: "Realmente no tiene ninguna utilidad"

Rusia ha presentado este pasado fin de semana su nuevo misil de crucero Burevestnik. El mismo está propulsado por energía nuclear y se encuentra diseñado para volar a baja altura, lo que dificulta que sea detectado por los sistemas de defensa aérea.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sacado pecho por el desarrollo del Burevestnik asegurando que cuenta con unas capacidades que lo convierten en "un arma única que nadie más tiene en el mundo".

El nuevo misil de crucero ha completado recientemente unas pruebas en las que ha cubierto 14.000 kilómetros en unas 15 horas, es decir, casi el doble de la distancia que separa a Moscú de Washington. De hecho, el comandante de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha destacado que el Burevestnik posee un alcance prácticamente ilimitado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha subrayado que estas pruebas con el nuevo misil de crucero suponen una demostración de la determinación de Rusia para "garantizar su propia seguridad [...] especialmente en el contexto del sentimiento militarista que estamos escuchando actualmente, principalmente por parte de los europeos".

Sin embargo, tal y como recoge Euromaidan Press, los analistas occidentales señalan que el misil de crucero no le proporciona a Rusia ventajas estratégicas reales a nivel militar, por lo que no tiene ninguna utilidad.

En concreto, lo que los expertos en defensa indican es que el Burevestnik aporta muy poco al actual arsenal ruso, por lo que en realidad se trata más de un anuncio político que de una innovación militar.

En ese sentido, Pavel Podvig, investigador principal del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme, ha resaltado, en declaraciones a NBC News, que "la razón principal por la que nadie más ha intentado construir algo así es que realmente no tiene ninguna utilidad".