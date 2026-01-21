Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia: "Se están preparando seriamente para la guerra contra Rusia y no lo ocultan"

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, cree que la OTAN se está preparando para una guerra contra su país. Así lo aseguró la mano derecha de Putin durante una rueda de prensa celebrada este martes en Moscú en la que hizo balance de las actividades diplomáticas llevadas a cabo por su cartera durante el pasado año.

Ante los medios de comunicación, según recoge Express.co.uk, Lavrov basó sus acusaciones en declaraciones hechas por algunos líderes europeos en las últimas semanas. "Si lees las palabras de algunos políticos (Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, Macron, Rutte), se puede advertir que se están preparando seriamente para la guerra contra la Federación Rusa. De hecho, no lo ocultan", señaló.

Lavrov podría referirse a unas palabras que el actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronunció a finale del año pasado. "Rusia ya está intensificando su campaña encubierta contra nuestras sociedades. Debemos estar preparados para la magnitud de una guerra como la que que soportaron nuestros abuelos o bisabuelos", aseguró.

Rutte también insistió a los países miembros de la OTAN de que debían aumentar su capacidad en materia defensiva, tanto el gasto como la producción, para evitar que Moscú invadiera otros territorios europeos tras Ucrania. “Me temo que muchos se muestran complacientes y pasivos. Demasiados no sienten la urgencia. Y demasiados creen que el tiempo está de nuestro lado. No es así. El momento de actuar es ahora”, sostuvo.

Lo cierto es que los países europeos pertenecientes a la OTAN han comenzado a invertir más en defensa como resultado de las crecientes amenazas provenientes de Rusia. Los expertos militares advierten que Moscú podría estar listo para atacar a otra nación europea en sólo cinco años.

Moscú: "Dinamarca ocupa Groenlandia de forma colonialista"

El presidente de EEUU, Donald Trump Kevin Lamarque / Reuters

Sobre Ucrania, Lavrov volvió a defender la ocupación iniciada en febrero de 2022. "Rusia defenderá sistemáticamente sus intereses, sin cuestionar los derechos legales de nadie, pero tampoco permitirá que se menosprecien sus propios derechos legales", ha asegurado. Un mensaje muy en la línea que suele lanzar Kremlin para defender su ofensiva.

Y sobre Groenlandia, un territorio que ahora quiere anexionarse Estados Unidos, Rusia asegura que Dinamarca lo ocupa de forma de forma colonialista. "Esto forma parte del problema vinculado al legado de la época colonial. Desde el siglo XII, Groenlandia fue esencialmente una colonia noruega, luego, durante el siglo XVII y principios del XX, fue una colonia danesa. Solo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo por el que pasó a formar parte de Dinamarca, no como colonia, sino como territorio asociado afiliado a la Unión Europea", dijo Lavrov.

Precisamente, uno de los argumentos que esboza Trump para hacerse con Groenlandia es evitar que el territorio caiga en manos de China o Rusia.